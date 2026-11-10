Fedez contro Maria De Filippi: l'attacco sugli ascolti

Fedez e Mr Marra hanno pubblicato sui social un carosello molto duro contro Maria De Filippi, citando il calo di ascolti di Tu si que vales e C’è posta per te. Il pubblico si divide e ricorda al rapper le sue partecipazioni ad Amici.

Fedez e Mr Marra, conduttori di Pulp Podcast, hanno pubblicato sui social un lungo carosello contro Maria De Filippi e i programmi prodotti dalla sua società, Fascino. Il motivo, secondo i due, è il calo degli ascolti di alcuni titoli di punta. I toni sono molto duri, e il contenuto ha diviso il pubblico. Molti utenti hanno ricordato al rapper il suo passato proprio negli studi di Amici.

Il post si apre con una formula che ne anticipa la tesi: «Una regina e il suo impero». L’analisi però va nella direzione opposta all’omaggio. Per i due autori, quell’impero mostrerebbe segni di cedimento, con diversi programmi in sofferenza sul fronte dello share.

Gli epiteti contro la conduttrice

Il carosello non si limita ai dati. La conduttrice viene definita «il re boia della tv italiana», «l’Al Capone dell’intrattenimento pomeridiano» e «l’ayatollah suprema del trash». Sono espressioni scelte per provocare più che per analizzare, e hanno fatto discutere quanto i numeri.

Gli attacchi colpiscono soprattutto tre trasmissioni: Amici, Tu si que vales e C’è posta per te. Il talent viene indicato come uno dei principali «cacciabombardieri» di De Filippi. I suoi allievi sono descritti come «giovani virgulti rinc*glioniti».

Su Tu si que vales il giudizio è altrettanto netto: sarebbe «forse il più surreale e insensato fra i titoli offerti». Anche C’è posta per te finisce sotto tiro, nonostante sia uno dei programmi storici della televisione italiana.

I numeri citati nel carosello

A sostegno della loro tesi, Fedez e Mr Marra riportano alcuni dati di ascolto. Eccoli, così come compaiono nel post:

Tu si que vales : dal 27,1% di share del 2025 al 24,5% del 2026;

: dal 27,1% di share del 2025 al 24,5% del 2026; C’è posta per te : un calo di 4,11 punti rispetto all’edizione precedente;

: un calo di 4,11 punti rispetto all’edizione precedente; Uomini e Donne e Temptation Island: indicati come i titoli che reggono meglio.

Il quadro che ne esce non è quindi un crollo generalizzato. È un calo che riguarda alcuni programmi e non altri. Proprio questa differenza avrebbe meritato più spazio, ma il carosello sceglie un’altra strada.

La chiusura del post è la frase più esplicita: «Non sarà mica per caso che la gente si è rotta i c*glioni di vedere sempre le solite vecchie stronz*ate?».

Il pubblico si divide sugli insulti ai concorrenti di Amici

Le reazioni sono state contrastanti. Una parte dei commentatori legge nei dati il segnale di un cambiamento nelle abitudini di chi guarda la televisione. Altri contestano soprattutto il linguaggio, in particolare gli insulti ai giovani concorrenti di Amici. Sono ragazzi che non hanno responsabilità nelle scelte editoriali del programma.

È forse questo il punto più delicato. Criticare un format o una strategia produttiva rientra nel dibattito pubblico sulla tv. Rivolgere epiteti offensivi a chi partecipa a un talent è un’altra cosa.

Il passato di Fedez ad Amici

Nei commenti è emerso anche un altro tema: il rapporto tra Fedez e il mondo che oggi attacca. Il rapper ha partecipato più volte ad Amici, sia come ospite sia come giudice. Un tempo era considerato vicino alla conduttrice.

Diversi utenti glielo hanno fatto notare. Uno di loro ha scritto: «Quando ti ha fatto comodo ci sei andato anche tu dalla De Filippi». Per molti si tratta di una contraddizione. Aver lavorato con qualcuno, però, non toglie il diritto di criticarne il lavoro. Il precedente pesa sulla credibilità dell’attacco più che sulla sua legittimità.

Maria De Filippi, finora, non ha risposto né a Fedez né a Mr Marra. Il silenzio è una scelta coerente con lo stile che la conduttrice ha sempre tenuto davanti alle polemiche. I numeri citati nel carosello resteranno comunque un riferimento per chi seguirà le prossime stagioni dei suoi programmi. Il confronto con le nuove edizioni dirà se il calo indicato è una tendenza o un episodio.