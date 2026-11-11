Michel Houellebecq finisce al tribunale di Nanterre per le sue parole contro i musulmani: tra denuncia dell’UMF e difesa della libertà di espressione.

Nel 2022 una dichiarazione rilasciata in un’intervista ha riacceso il dibattito sull’incitamento all’odio in Francia. Un giudice istruttore del tribunale di Nanterre ha avviato un’inchiesta su Michel Houellebecq, accusandolo di complicità nell’istigazione alla discriminazione, all’odio o alla violenza contro la popolazione musulmana.

Le indagini sono scaturite da una denuncia presentata all’inizio del 2023 dall’Union des mosquées de France (UMF). La vicenda intreccia questioni di libertà di espressione, responsabilità delle parole di un autore noto e la tensione crescente tra diversi attori della società francese.

Intervista di novembre 2022 e le affermazioni contestate

Le parole polemiche sono state pubblicate a fine novembre 2022 sulla rivista Front Populaire, in un’intervista condotta dal filosofo Michel Onfray. Houellebecq, già noto per il romanzo Sottomissione, ha definito i musulmani una “minaccia” per i francesi de souche, ossia per chi, a suo dire, non ha origini straniere. La frase più controversa recita: “Il desiderio della popolazione francese ‘de souche’, come si dice, non è che i musulmani si assimilino, ma che smettano di derubarla e aggredirla. Oppure, altra soluzione, che se ne vadano”.

Il passo si conclude con una prognosi inquietante: un “Bataclan al contrario” contro i musulmani, richiamando il terribile attentato jihadista del 13 novembre 2015. Tali parole hanno immediatamente provocato reazioni di forte accusa da parte delle associazioni musulmane, che le hanno interpretate come un invito alla violenza.

Procedimenti giudiziari e difesa di Houellebecq

Nel gennaio 2023 l’UMF ha sporto querela contro Houellebecq, Onfray e il direttore di Front Populaire, Stéphane Simon, presso il tribunale di Nanterre. L’accusa è quella di complicità nell’incitamento all’odio, un reato previsto dal codice penale francese. L’indagine, ora in corso, ricade sotto la sorveglianza di un giudice istruttore che ha richiesto l’esibizione delle prove e delle testimonianze necessarie.

Difesa legale e dibattito sulla libertà di espressione

Gli avvocati di Houellebecq, Thibault de Montbrial e Louis Cailliez, hanno contestato la sussistenza di un reato. Secondo loro, le frasi incriminate non costituiscono alcun incitamento evidente, né tanto meno implicito, rientrando quindi nella libertà di opinione e di parola garantita dalla Costituzione. I legali hanno inoltre denunciato una “crescente giudizializzazione dei dibattiti intellettuali”, sostenendo che il caso rischia di trasformare un confronto di idee in un procedimento penale.

Un elemento distintivo della vicenda è il coinvolgimento della Grande Mosquée de Paris, che ha rinunciato a intraprendere azioni legali contro Houellebecq dopo aver ricevuto le sue scuse a gennaio 2023. Il rettore, Chems-Eddine Hafiz, aveva incontrato lo scrittore in un dialogo pacifico, ma la posizione dell’UMF, espressa dall’avvocata Najwa El Haïté, rimane ferma: “La libertà di espressione è fondamentale, ma non può giustificare tutto”.