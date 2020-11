A metà strada tra i piumini e le giacche a vento, insieme alla mantella, la giacca trapuntata è perfetta per affrontare i primi freddi tipici dell’autunno. Un must negli anni ’90, vista come la giacca “da nonna” poi, la giacca trapuntata a rombi torna appunto di moda per l’autunno inverno 2020-21 in diverse varianti.

Corte, lunghe, con fantasie e dettagli, le giacche trapuntate sono pronte a tornare e a colpire nel segno, per accontentare i gusti di tutti e per affrontare il freddo con un certo stile. Vediamo insieme come abbinarle per essere sempre trendy.

Giacca trapuntata autunno inverno 2020-21

La prima giacca trapuntata è stata quella firmata da Barbour, negli anni ’90 era un must da avere nei propri guardaroba. Questo capospalla iconico ritorna alla moda in diverse varianti.

Advertisements

Adatta per la mezza stagione come alternativa alla giacca in pelle o ad una più sportiva, impermeabile e perfetta con i jeans per un look casual adatto per il giorno, gli ultimi trend in fatto di moda lo vogliono anche con gonne e uno stile più elegante, adatto anche per la sera.

Le colorazioni più in voga per la nuova stagione sono i classici blu e nero, ma ci sono anche il verdone e il bianco.

Per quanto riguarda le fantasie, invece le più classiche sono quelle floreali ma ci sono anche fantasie più moderne e in molti casi vanno ad arricchire l’interno della giacca. Anche le cuciture che vanno a formare i classici rombi si trasformano, andando a creare diverse geometrie. Ma quali sono gli stili perfetti con cui indossarla? Non resta che scegliere il modello che più fa per voi.

Giacca trapuntata autunno inverno 2020-21: come abbinarla

Nella giacca trapuntata, a fare la differenza sono i dettagli. Dalle stampe interne o esterne al capo, ai bottoni piccoli oppure importanti, fino ad arrivare ai ricami, al cappuccio e anche alla lunghezza della giacca stessa. Diversi modelli si abbinano, ovviamente, a diversi stili. Con cosa possiamo abbinare, quindi, la giacca trapuntata?

I modelli più corti si adattano sia ad uno stile più casual sia ad uno stile più chic. La differenza la fanno il taglio e i dettagli del capospalla stesso. Un modello corto della giacca trapuntata può star bene con un look semplice composto da jeans, camicia maglione e scarpa da tennis, o in alternativa gli stivali al ginocchio.

Se invece si vuole puntare ad uno stile più classico, di grande effetto ed eleganza, in questo caso è il taglio “tweed” proprio come quello della famosa giacca di Chanel, magari arricchito da bottoni preziosi. In questo caso, gonne, abiti midi e un bel tacco, calzeranno a pennello. Le giacche trapuntate lunghe sono invece perfette tanto per il giorno quanto per la sera. Quelle più eleganti hanno la cintura in vita, che va a sottolineare la figura. Per i mesi più freddi, inoltre, la giacca trapuntata può fungere da imbottitura sotto i cappotti in panno.