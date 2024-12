La giacca shearling è l’item caldissimo di questo inverno 2024 2025. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarla al meglio.

Giacca shearling: l’item caldissimo dell’inverno 2024 2025

L’inverno è ufficialmente arrivato, così come il freddo. Una delle giacche più calde, e quindi perfette per questa stagione, è la giacca shearling, il capo must have dell‘inverno 2024 2025. Si tratta di una giacca caldissima e morbidissima, ma anche super elegante e perfetta quindi per essere indossata anche in occasioni importanti. Anche diverse caleb hanno scelto proprio questo tipi di giacca per i propri look, dal risultato wow! Ma prima di andare a vedere insieme qualche tipo di outfit da cui prendere ispirazione, vediamo insieme quali sono i modelli di giacca shearling di tendenza per questo inverno 2024 2025.

Giacca shearling: i modelli di tendenza dell’inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, la giacca shearling è l’item caldissimo di questo inverno 2024 2025, da avere quindi assolutamente! Prima di vedere qualche idee di look, vediamo quali sono i modelli di tendenza questa stagione fredda:

Giacca shearling lunga : sembra quasi un cappotto ma molto più caldo e avvolgente, perfetta ad esempio per chi deve stare fuori per tanto tempo.

: sembra quasi un cappotto ma molto più caldo e avvolgente, perfetta ad esempio per chi deve stare fuori per tanto tempo. Giacca shearling corta: super elegante e super femminile, di tendenza soprattutto quelle con chiusura con bottoni o con cintura.

super elegante e super femminile, di tendenza soprattutto quelle con chiusura con bottoni o con cintura. Giacca shearling con cappuccio: consente di tenere calda anche la testa grazie al cappuccio, ottima quindi per quando fa tanto freddo!

consente di tenere calda anche la testa grazie al cappuccio, ottima quindi per quando fa tanto freddo! Giacca shearling in pelle: ottima per un look ribelle e rock!

Giacca shearling: come indossarla al meglio

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di tendenza per questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione con protagonista la giacca shearling:

Denim : il denim si sa è sempre di tendenza, quindi anche durante le stagioni fredde. Per un look casual e street style ecco che la nostra giacca shearling con cappuccio è perfetta per essere abbinata a un paio di jeans e un paio di Ugg, possibilmente dello stesso colore della giacca.

il denim si sa è sempre di tendenza, quindi anche durante le stagioni fredde. Per un look casual e street style ecco che la nostra giacca shearling con cappuccio è perfetta per essere abbinata a un paio di jeans e un paio di Ugg, possibilmente dello stesso colore della giacca. Pantaloni eleganti: per un look più elegante e formale, ecco che una giacca shearling corta con bottoni o con cintura può essere abbinata a un paio di pantaloni dritti neri o anche bianchi, e ai piedi un paio di stivali con tacco.

per un look più elegante e formale, ecco che una giacca shearling corta con bottoni o con cintura può essere abbinata a un paio di pantaloni dritti neri o anche bianchi, e ai piedi un paio di stivali con tacco. Vestito: per un’occasione importante un bel vestito lungo abbinato a un paio di collant e un paio di stivali alti, è perfetto con una giacca shearling lunga. A completare il look una borsa elegante a bauletto.

per un’occasione importante un bel vestito lungo abbinato a un paio di collant e un paio di stivali alti, è perfetto con una giacca shearling lunga. A completare il look una borsa elegante a bauletto. Pantaloni di pelle: infine per un look ribelle e super rock, ecco che un paio di leather pants sono perfetti con una giacca shearling in pelle. Un paio di anfibi e una borsa nera a completare il look, che di certo non passerà inosservato!

Queste sono quindi alcune idee di look con la giacca shearling, e voi, quale di questi preferite?