Il capo must have di queste stagioni è la giacca cerata: modelli e brand.

La giacca cerata è il capo classico da avere assolutamente nel proprio armadio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli di tendenza.

Giacca cerata: il capo classico must have dell’autunno inverno 2024 2025

Negli ultimi anni, per via del riscaldamento globale, il freddo tarda sempre ad arrivare e, soprattutto durante il giorno, piumini troppo pesanti o cappotti rischiano solo di farci sudare. La pioggia però, specialmente in autunno, è molto presente e quindi ecco che il capo classico da avere assolutamente nel proprio armadio è lei, la giacca cerata. Giacca super adatta al classico clima autunnale, dove l’umidità è sempre presente. Ma, prima di andare a vedere quali sono i modelli di tendenza e i brand su cui puntare, definiamo un attimo che cos’è la giacca cerata. Si tratta di una giacca antipioggia, realizzata quindi con materiale idrorepellente, traspirante e leggero, in modo da poter essere indossata anche con la pioggia forte. Insomma, il classico impermeabile che però, rispetto al passato, oggi è rivisto in maniera super cool e glam. Ce ne sono infatti di tantissimi modelli diversi, oltre che di colori e sono tanti i brand che hanno deciso di puntare su questo capo evergreen, che può davvero essere il capo salvezza durante le giornate di pioggia. Andiamo quindi a vedere insieme quali sono i modelli di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025.

Giacca cerata: modelli e brand

Come abbiamo appena visto, è la giacca cerata il capo must have dell’autunno inverno 2024 2025. Vediamo ora insieme quali sono i modelli di tendenza e i brand che hanno rivisitato questo iconico capo:

Bottoni: il marchio Boden ha ad esempio puntato sulla giacca cerata elegante, caratterizzata da chiusura con bottoni che la fanno sembrare quasi un cappotto.

il marchio Boden ha ad esempio puntato sulla giacca cerata elegante, caratterizzata da chiusura con bottoni che la fanno sembrare quasi un cappotto. Cappuccio : il marchio Stutternheim ha invece pensato a una giacca cerata con cappuccio, perfetta quindi per una giornata di pioggia.

: il marchio Stutternheim ha invece pensato a una giacca cerata con cappuccio, perfetta quindi per una giornata di pioggia. Impermeabile: il marchio Rains ha invece puntato sulla giacca cerata stile impermeabile lungo e unisex.

il marchio Rains ha invece puntato sulla giacca cerata stile impermeabile lungo e unisex. Trench: la giacca cerata proposta da Norwegian Rain è invece simile a un elegante trench, così come quello pensato da Land’s End.

la giacca cerata proposta da Norwegian Rain è invece simile a un elegante trench, così come quello pensato da Land’s End. Silhouette allungata: infine il brand Wardrobe NYC ne ha proposto una giacca cerata dalla silhouette allungata con zip frontale a doppio cursore e con bottoni a pressione.

Giacca cerata: abbinamenti e consigli

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di tendenza, andiamo a vedere insieme come indossare al meglio la giacca cerata questo autunno inverno 2024 2025: