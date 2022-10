Dopo la furibonda lite avuta da Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro al GF Vip, Wilma Goich e Giaele De Donà si sono confrontate sulla questione e hanno affrontato il coinquilino.

Wilma e Giaele contro Daniele Dal Moro

Mentre Daniele Dal Moro sostiene di non aver avuto atteggiamenti fraintendibili con Elenoire Ferruzzi lei si è sfogata con gli altri cocnorrenti perché tra lei e l’inquilino ci sarebbero stati atteggiamenti intimi (tra cui baci e carezze) che secondo lei rappresenterebbero qualcosa di più che un’amicizia.

Wilma Goich e Giaele De Donà hanno preso le parti della coinquilina affermando di aver visto lei e Dal Moro baciarsi e a seguire le due hanno affrontato il diretto interessato, che però ha smentito la questione.

“I baci in bocca ci sono stati e li ho visti! Non puoi negare perché ho visto. Baci a stampo e dormire insieme, lei può illudersi con queste cose. Lei si è arrabbiata perché tu la vedi solo come un’amica e lei vorrebbe altro.

Però si è illusa perché qualcosa ci sarà stato. Io non ho visto te baciare altre, ma Elenoire sì. Così come non ho visto che tu dormivi con altre, ma con Ele sì. Quindi addirittura io pensavo stesse nascendo qualcosa“, ha detto Giaele a Daniele Dal Moro, che l’ha zittita. Lo stesso ha fatto Wilma Goich, accusando il coinquilino di essersi esposto troppo nei confronti di Elenoire e di averle dato così una falsa speranza.

Nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi ha minacciato di lasciare il reality show dopo quanto accaduto e i fan del programma si chiedono se lei e Daniele avranno un ulteriore chiarimento in diretta tv.