Nella casa del Grande Fratello sono state mostrate in diretta le immagini dello scontro tra Charlie Gnocchi e Amaurys. I due si sono riappacificati.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 24 ottobre si è aperta con uno scontro particolarmente acceso avvenuto tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. I due, com’è noto, avevano litigato apertamente in seguito alla puntata del Gf del 20 ottobre, puntata che aveva visto tra l’altro il ritorno di Marco Bellavia all’interno della casa, seppure per qualche minuto.

In seguito a ciò Charlie Gnocchi aveva consigliato al pallanuotista di non parlare di Marco Bellavia.

Ed è così che nella puntata sono state mostrate per la prima volta le immagini della lite. I due che hanno poi fatto pace, hanno avuto modo di parlarne in trasmissione, spiegando anche quali sono state le ragioni dietro al loro comportamento.

Gf Vip, si parla dello scontro tra Amaurys e Charlie

Amaurys Perez, interpellato da Alfonso Signorini, ha spiegato come si è sentito in quei momenti: “Tengo tantissimo ai miei principi, quasi più che alle mie medaglie.

Avevo promesso che non mi sarei arrabbiato. Il malessere riguardava Marco Bellavia, mi sono sentito dare della me**a, era una delusione più mia personale”.

Charlie Gnocchi: “Nei confronti di Marco abbiamo sbagliato due volte”

Non si è fatta attendere la risposta di Charlie Gnocchi. Quest’ultimo ha dichiarato a tale proposito: “Quando Marco è venuto nel cortiletto a trovarci io ci sono rimasto male perché pensavo che tutti noi avevamo preso coscienza del fatto che avessimo sbagliato. Ma dai ragionamenti sembrava che in questo frangente era meglio accettare le parole di Marco e fare i fatti e cioè dire tutti insieme: ‘Marco cercheremo di comportarci un po’ meglio’.

Ha poi aggiunto: “Nel caso di Marco abbiamo toppato già due volte, ho solo detto questo. Non voglio più fare il capoclasse”.