Orietta Berti è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista del GF Vip 7, in partenza a settembre. La cantante ha vuotato il sacco, svelando il motivo che l’ha spinta ad accettare l’invito del direttore del settimanale Chi.

Il GF Vip 7, in partenza il 12 o il 19 settembre 2022, vedrà una nuova opinionista. Accanto a Sonia Bruganelli, al posto di Adriana Volpe, ci sarà Orietta Berti. La cantante, da anni volto delle trasmissioni Rai, ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per un motivo specifico. Intervistata dal settimanale Chi, ha dichiarato:

“Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori”.