Sembra proprio non esserci pace per Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore è scoppiata a piangere per una tinta sbagliata e mentre faceva attività fisica ha accusato un malore. Sabato 30 ottobre, per trascorrere un po’ di tempo insieme, i concorrenti del GF Vip hanno deciso di fare un po’ di sport. Gli inquilini si sono messi a fare una serie di esercizi, ma qualcosa è andato storto per Francesca Cipriani. La ragazza si è ritrovata con la schiena bloccata, immobile, senza riuscire ad alzarsi.

La reazione degli altri concorrenti è stata immediata. Jessica e Carmen Russo si sono subito mobilitate per cercare di aiutarla.

Un sabato pomeriggio molto particolare per Francesca Cipriani che, dopo aver fatto i conti con la sua tinta, ha dovuto affrontare anche un malore. Nel momento in cui la sua schiena si è bloccata, mentre faceva sport, la regia ha immediatamente staccato l’inquadratura.

Francesca non riusciva più ad alzarsi ma i suoi coinquilini hanno subito fatto di tutto per cercare di aiutarla. La concorrente era già abbastanza sconvolta per il risultato della tinta, tanto che era scoppiata in lacrime. Il malore ha reso la sua giornata ancora più stressante.

Dopo il risultato sbagliato della tinta nei giorni scorso, la Cipriani ha ottenuto dalla produzione un kit per poter fare nuovamente da sola la tinta nella casa. La donna ha subito provato, sperando di eliminare quel colorito arancione che era apparso negli ultimi giorni. Questa volta il risultato finale non è stato dei migliori e Francesca è scoppiata di nuovo a piangere. Una vera e propria valle di lacrime, quando ha scoperto che il risultato era stato davvero negativo. I concorrenti hanno provato a consolarla.