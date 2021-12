La nuova edizione del Grande Fratello Vip si sta contraddistinguendo per forti emozioni e colpi di scena che stanno appassionando i telespettatori. In questo contesto, una nuova indiscrezione è stata diffusa a proposito della principessa Lulù Hailè Selassiè, attualmente legata a Manuel Bortuzzo.

GF Vip, indiscrezione su Lulù Selassiè: svelata l’identità di un famoso ex fidanzato

Un’incredibile indiscrezione è stata recentemente diffusa sulla principessa Lucrezia “Lulù” Hailè Selassiè, una dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza, all’interno della Casa più spiata d’Italia, sta vivendo una intensa amicizia speciale con il nuotatore Manuel Bortuzzo, che sembra finalmente essersi stabilizzata dopo essere stata a lungo contrassegnata da alti e bassi.

A questo proposito, tuttavia, è emerso che la giovane Lulù avrebbe un ex fidanzato molto famoso fuori dalla Casa del GF Vip. Secondo l’indiscrezione, riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, l’ex fidanzato famoso della principessa sarebbe un cantante italiano particolarmente noto al pubblico.

GF Vip, la storia d’amore tra Lulù Selassiè e Tony Effe

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Deianira Marzano ha rivelato che Lulù Selassiè sarebbe stata fidanzata con il cantante italiano Tony Effe, membro della Dark Polo Gang.

A quanto si apprende, i due ragazzi si sarebbero incontrati alla festa di compleanno organizzata per la principessa: il cantante, infatti, era stato chiamato a esibirsi insieme al resto del gruppo. In quella circostanza, tra i due sarebbe esplosa la scintilla.

Nonostante la relazione tra Tony Effe e la gieffina sia giunta al termine, non sono state rivelate molte informazioni in merito alla rottura. Non resta che attendere, quindi, che Alfonso Signorini porga qualche domanda a Lulù durante la prossima diretta del reality show.

GF Vip, Tony Effe ex di Lulù Selassiè: carriera dell’artista

Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, è nato a Roma il 17 maggio 1991 e ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica nel 2014, fondando con un gruppo di amici la Dark Polo Gang.

La band ha all’attivo 4 album mentre il cantante, prima di imporsti nello scenario musicale italiano, ha avuto una precedente carriera da attore, prendendo parte a pellicole come Viaggio di Nozze, Paparazzi, Prigionieri del Cuore e L’ombra del gigante.

Per quanto riguarda lo pseudonimo del cantante, come ha rivelato anche il diretto interessato durante un’intervista, il nome Tony è stato scelto in considerazione di un personaggio interpretato in un film datato 1999 mentre il cognome Effe si ricollega alla lettera iniziale di Fendi, la Maison d’alta moda che l’artista ha spesso descritto come la sua preferita.