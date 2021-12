Delia Duran ha già perdonato Alex Belli dopo quello che è avvenuto al GF Vip 6? Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi la risposta sarebbe sì. I due sono stati infatti immortalati alla stazione Termini di Roma mano nella mano, a testimonianza del fatto che tra i due sia tornata la calma.

“Volevo dirvi che il treno delle 18 da Roma Termini imbarca mano nella mano queste due persone che vi farò vedere – ha detto Parpiglia – Eccoli qui, li vedete bene? Sono Delia Duran ed Alex Belli. Chi mi scrive mi dice che sono mano nella mano e che addirittura lei ha dato una mascherina a lui e l’ha aiutato ad indossarla. La pace è già fatta. Adesso mentre noi stiamo parlando loro due sono sul treno insieme.

Sono già tornati insieme, sono sullo stesso treno”.

Pace fatta dunque, con Parpiglia che sottolinea come questa potesse essere l’unica soluzione possibile per Delia Duran. “Dove va a vivere Delia? – ha aggiunto – Tu le hai sentite le frasi di Alex Belli? Ha detto ‘le ho sistemato i conti’. Io sono andato a casa di Alex prima del GF Vip. Ho visto com’è la situazione.

C’era la mamma di Delia, l’amica di Delia. tutti posizionati e Alex che comanda da narcisista. Perché ha uno spiccato senso narcisistico”.

Infine il giornalista è passato all’attacco di Belli, sottolineando come tutto quello che lo stesso ha fatto nella casa sia stato archittetato solo per raggiungere la tanto cercata notorietà. “Alex per la prima volta è diventato famoso in Italia. Dopo tanti anni ce l’ha fatta. Ha appagato il suo senso primario. E non è l’amore verso la donna, ma l’amore per Alex Belli. Ora non avrà più bisogno di fare queste robe qui per la fama – ha concluso – perché ha raggiunto la popolarità”.