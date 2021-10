La passione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip è durata meno di un batter di ciglia? Alcune dichiarazioni dell’imprenditore lasciano presupporre di sì.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: le parole

A pochi giorni dalle loro reciproche dichiarazioni e dallo scoccare del loro primo bacio, sembra proprio che tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi le cose non si mettano per il meglio: nelle ultime ore, parlando con Miriana Trevisan, l’imprenditore ha tagliato corto affermando di non essere più interessato all’influencer.

I fan dello show sono rimasti spiazzati dalle sue parole e in tanti si chiedono se Gianmaria fosse serio o se stesse scherzando. L’imprenditore svelerà di più a proposito dei suoi sentimenti verso la giovane ex tronista?

Sophie Codegoni: lo sfogo contro Gianmaria Antinolfi

Intanto, dopo aver ammesso di provare una reciproca attrazione fisica, Sophie Codegoni e Gianmaria hanno finito per bisticciare a causa di alcune carezze che l’imprenditore avrebbe dato all’influencer.

“Se la sera mi accarezzi la coscia, ma poi per tutto il giorno praticamente non parliamo capaci che in me non può crescere nulla…[…] A me queste carrozzine non servono…Mi viene solo il latte alle ginocchia…Io parlo e tu mi accarezzi? Fuori dal mondo”, ha affermato l’influencer. La relazione tra i due sarà davvero agli sgoccioli?

Gianmaria Antinolfi: il fratello al Grande Fratello Vip

Nell’ultima diretta al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi aveva avuto modo di confrontarsi con suo fratello Francesco, che si era complimentato con lui per la sua relazione con Sophie Codegoni.

La liaison tra i due avrà ulteriori sviluppi? Al momento tra i fan del programma sono in tanti a credere che la vicenda appassirà così com’è nata, ossia dentro la casa del reality show più spiato d’Italia.

