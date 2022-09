Ancor prima di varcare la porta del GF Vip 7, Gegia ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. L’attrice ha confidato di aver avuto una notte di passione, “forse due“, con Pupo.

Nel corso della puntata del GF Vip 7 di giovedì 22 settembre 2022, Gegia ha fatto il suo ingresso in Casa. Ancor prima di varcare la porta rossa, stuzzicata da Alfonso Signorini, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attrice ha rivelato che, anni e anni fa, ha avuto una notte di passione con Pupo.

Gegia, senza troppi giri di parole, ha ammesso:

“Abbiamo avuto una notte d’amore insieme quando eravamo giovanissimi. Avevamo 19 e 20 anni circa, eravamo in un albergo ai Giardini Naxos, in Sicilia, c’erano dei premi televisivi”.

Scherzando, ha aggiunto che le notti di passione potrebbero essere “forse due“. E’ bene sottolineare, però, che sono passati più di 30 anni e che Pupo è stato un grande latin lover, per cui il cantante potrebbe anche aver dimenticato questa avventura amorosa.

Pupo a parte, oggi Gegia è innamoratissima di un uomo turco di nome Memet. I due si conoscono soltanto da cinque mesi, ma l’attrice sostiene di essere cotta come non le accadeva da vent’anni.

Ha dichiarato:

“Ora sono innamorata di un uomo turco, si chiama Memet, sono cinque mesi che ci conosciamo e stiamo insieme, ci siamo incontrati all’aeroporto di Istanbul. (…) Ci siamo visti una sola volta in cinque mesi, abbiamo chiacchierato per una mezz’oretta la prima volta, ma adesso stiamo insieme da 5 mesi e mezzo e poi non ci siamo più visti”.