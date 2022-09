Luca Salatino, ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne, sarà un concorrente del GF Vip 7. Il reality di Alfonso Signorini, in partenza lunedì 19 settembre 2022, promette un cast degno di nota.

GF Vip 7: Luca Salatino nel cast

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Luca Salatino è il quarto concorrente ufficiale del GF Vip 7. Ex corteggiatore ed ex tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, il ragazzo è ancora fidanzato con la sua scelta, ovvero la bellissima Soraia. Luca, al momento, non ha confermato o smentito la sua presenza nel reality più spiato d’Italia.

GF Vip 7: i concorrenti ufficializzati

Per il momento, i concorrenti ufficializzati dalla produzione del GF Vip 7 sono tre. Stiamo parlando di Giovanni Ciacci, che entrerà in casa per sensibilizzare il pubblico sulla sieropositità, Wilma Goich e Pamela Prati. Per quest’ultima si tratta di un grande ritorno, visto che ha già partecipato alla primissima edizione del reality in versione Vip. In quell’occasione, la showgirl uscì di scena in modo pessimo, poi finì al centro della cronaca rosa per il finto matrimonio con Mark Caltagirone.

Molto probabilmente, il suo ritorno al GF Vip è un modo per ripulire la sua immagine.

I probabili concorrenti del GF Vip 7

Alfonso Signorini ha annunciato di voler rivelare i concorrenti solo nel corso della prima puntata del GF Vip 7. In ogni modo, alcuni nomi sono già usciti. I papabili Vipponi sono: George Ciupilan, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Antonella Fiordelisi, Elenoire Ferruzzi e la contessa Patrizia De Blanck con l’amico Lorenzo.