Eliana Michelazzo commenta Pamela Prati al GF Vip

Pamela Prati, dopo mesi di indiscrezioni, ha confermato la sua presenza al GF Vip 7. La reazione di Eliana Michelazzo, sua compare nell’affaire Mark Caltagirone, non si è fatta attendere. La storia del finto matrimonio sbarcherà anche nel reality più spiato d’Italia?

A distanza di sei anni dalla sua prima partecipazione, Pamela Prati tornerà al GF Vip. La showgirl ha ammesso di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini e, a partire dal 19 settembre 2022, sarà una dei suoi Vipponi. La reazione di Eliana Michelazzo, che insieme a lei e Pamela Perricciolo aveva organizzato il Mark Caltagiorone Gate, non si è fatta attendere.

Eliana, con una Instagram Stories, ha dichiarato:

La Michelazzo, per ora, non ha intenzione di parlare della partecipazione di Pamela al GF Vip. Molto probabilmente, Eliana non riuscirà a mantenere il silenzio a lungo.

Mentre la Prati continua a sostenere di aver creduto davvero nell’esistenza di Mark Caltagirone, Eliana ha una visione delle cose molto diversa. Nel 2019, la Michelazzo ha raccontato:

“Pamela Prati sapeva che Mark Caltagirone non esisteva, altrimenti perché farsi paparazzare con una persona che non era quella che Pamela Perricciolo le aveva mostrato nelle foto? Quando una persona rifiuta qualsiasi tipo di confronto vuol dire che è in cattiva fede. Visto che non mi ha mai risposto si vede cha ha la coscienza sporca. Le ho inviato una lettera tramite il settimanale ‘DiPiù’, è sparita nel nulla, si è fatta paparazzare con una persona che sapeva benissimo che non era il Mark Caltagirone che aveva visto perciò a questo punto è ovvio che sapeva tutto. Pamela era in un momento di decadenza e la Perricciolo è stata brava ad architettare tutta questa storia, ma quando ha messo in mezzo dei minori la cosa è diventata ben più grave, per questo si è prestata a recitare in questo teatrino amoroso”.