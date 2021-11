A un anno dal suo ricovero in ospedale a causa dei gravi sintomi del Coronavirus Gerry Scotti ha svelato alcuni retroscena sulla degenza e sulla nascita della sua prima nipote, Virginia.

Gerry Scotti: un anno dopo il Covid

Circa un anno fa Gerry Scotti venne ricoverato in ospedale a causa dei suoi gravi sintomi dovuti al Coronavirus.

Per settimane le condizioni del conduttore non furono delle migliori e in tanti tra i suoi fan manifestarono la sua preoccupazione nei suoi confronti. In seguito lo stesso Scotti ha svelato di esser stato in condizioni gravi e ha affermato che l’unico pensiero ad avergli salvato la vita sarebbe stato il desiderio costante di conoscere la sua prima nipotina, Virginia, nata proprio in quel periodo.

“Quando sono stato ricoverato per il Covid ed ero grave, il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato.

Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere”, ha affermato.

Gerry Scotti: la nipote

La piccola Virginia è la figlia che il figlio del conduttore, Edoardo Scotti, ha avuto insieme alla compagna, Ginevra Piola. La bambina è stata chiamata Virginia in onore del celebre conduttore, il cui nome di battesimo è Virginio.

Gerry Scotti: la vita privata

Edoardo è il figlio che Gerry Scotti ha avuto insieme alla sua ex moglie, Patrizia Grosso, con cui è stato sposato dal 1991 al 2002 .Dal 2011 il celebre conduttore è legato sentimentalmente all’architetto Gabriella Perino.

“Ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti. Il matrimonio non è nei progetti, ma mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro, e mi sembra che qualcosa sia stato fatto”, ha dichiarato il conduttore.