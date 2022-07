Georgette Polizzi è stata costretta a tornare in ospedale a causa della sclerosi multipla. Sui social la stilista ha voluto dedicare un messaggio a sua figlia, Sole.

Georgette Polizzi in ospedale

A causa della sclerosi multipla Georgette Polizzi ha dovuto fare ritorno ancora una volta in ospedale e sui social ha voluto inviare un messaggio di forza ai suoi fan, dedicando le sue parole alla piccola Sole (nata dall’amore per suo marito Davide Tresse).

Georgette Polizzi si è mostrata davanti ala porta azzurra dell’Ospedale San Bartolo e ha scritto:

“Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame . L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatica. Mi ha vista in sedia a rotelle e poi zoppicante ma mi ha anche vista saltellare , mi ha vista con il pancione felice e speranzosa.

Qualche volta mi ha vista con gli occhi pieni di lacrime ma la maggior parte delle volte mi ha vista sorridere senza sosta”, e ancora: “In questi giorni la varcherò ogni mattina perché sembra che la bastarda si sia svegliata . Ogni mattina sarò qui a fare le infusioni di cortisone per farla tornare a dormire. Questa mattina a differenza delle altre volte l’ho varcata pensando alla mia bimba e al fatto che vincerò come sempre ma non per me, questa volta vincerò per lei”.

Lo scorso 21 marzo Georgette è diventata mamma della piccola Sole e lei stessa ha raccontato via social le paure vissute durante il parto a causa dell’anestesia, che le aveva ricordata proprio gli inizi della sua malattia.