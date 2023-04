George & Tammy su Paramount Plus: il cast

La prima serie di George & Tammy sta per debuttare su Paramount Plus, con una storia di amore e di musica, davvero molto intensa.

George & Tammy: il cast



La storia di George e Tammy è una storia vera, che parla d’amore e di musica. Un legame davvero incredibile, forte e travolgente, che ha tenuto insieme due star della musica country, George Jones e Tammy Wynette. Un duo che non si è mai separato, neanche dopo la fine di un matrimonio, e che ha dimostrato che l’amore può andare avanti sempre e tenere due persone legate in modo indissolubile. La serie tv, diretta da John Hillcoat si basa sul racconto di questa straordinaria storia d’amore fatto dalla figlia della coppia, Georgette, che ha voluto donare uno sguardo intimo e profondo sulla storia d’amore tra questi due giganti della musica country.

Il cast della serie tv George & Tammy, con relativi personaggi, è formato da:

Jessica Chastain , nel ruolo di Tammy Wynette;

, nel ruolo di Tammy Wynette; Michael Shannon , nel ruolo di George Jones;

, nel ruolo di George Jones; Walton Goggins , nel ruolo di Peanutt;

, nel ruolo di Peanutt; Katy Mixon , nel ruolo di Jan Smith;

, nel ruolo di Jan Smith; Kelly McCormack , nel ruolo di Sheila Richey;

, nel ruolo di Sheila Richey; David Wilson Barnes, nel ruolo di Billy Sherrill.

La serie tv è stata ideata e diretta da John Hillcoat, e prodotta da Abe Sylvia, Andrew Lazar, Josh Brolin, Jessica Chastain, Kelly Carmichael, David Glasser, David Hutkin, Bob Yari e John Hillcoat. La data ufficiale di uscita è prevista per il 27 aprile 2023, sulla piattaforma di streaming Paramount Plus. Una curiosità molto interessante sul cast è il fatto che Jessica Chastain e Michael Shannon, che interpretano i due protagonisti, hanno interpretato personalmente le canzoni presenti negli episodi della serie tv.

George & Tammy: la vera storia d’amore



George Jones e Tammy Wynette sono stati sposati dal 1969 al 1975. La loro è stata una storia d’amore davvero travolgente e tormentata, iniziata durante un tour, quando la cantante si è innamorata del suo collega, nonostante fosse sposata con Don Chapel. A quei tempi la loro storia fece molto scalpore, anche perché una donna non poteva andarsene con un altro uomo senza che scoppiasse un vero scandalo. Ma loro hanno tenuto duro e si sono amati moltissimo. Il loro matrimonio ha dovuto affrontare molti alti e bassi, anche per via dei problemi con l’alcol e con le droghe. Non è stato facile portare avanti questa relazione, ma il loro sentimento era forte e il loro legame indistruttibile. Tanto che hanno continuato a rimanere uniti e a lavorare insieme anche dopo il divorzio, dimostrando che l’amore poteva andare anche oltre il matrimonio. Hanno continuato a cantare insieme le loro canzoni d’amore, nonostante avessero al loro fianco degli altri partner. La loro storia d’amore andò avanti anche una volta finita, tanto che si racconta che George Jones rimase così scioccato e sconvolto dalla morte di Tammy Wynette, a soli 55 anni, che chiese di riesumare il suo corpo per convincersi che fosse realmente deceduta.