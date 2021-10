Chi è Gaia Cascino, la concorrente de Il Collegio 6

La nuova edizione de Il Collegio, il seguitissimo docu-reality di Rai 2, avrà inizio martedì 26 ottobre. Il cast degli studenti è ormai pronto, i ragazzi sono stati tutti scelti per partecipare alla trasmissione che li vedrà impegnati a prendere il diploma di licenza media.

Sono ragazzi di un’età che varia dai 13 ai 17 anni e che provengono da diverse città italiane.

Come ogni anno, anche per Il Collegio 6 gli studenti si troveranno a vivere in un’altra epoca storica e, più precisamente, nell’anno 1977, dovranno, quindi, cambiare non solo l’abbigliamento, ma anche il modo di vivere e, soprattutto, rinunciare all’uso dei cellulari e di Internet. Gaia Cascino è una delle ragazze che prenderanno parta a Il Collegio 6: scopriamo tutto quello che la riguarda, la sua personalità, i suoi gusti, il suo modo di fare.

Chi è Gaia Cascino

Gaia Cascino è romana, ha 17 anni e attualmente lavora come parrucchiera. Capelli scuri a caschetto, ma senza frangia, si definisce molto istintiva e ribelle.

I suoi genitori dicono che è una ragazza magnetica, con una forte personalità che si nota anche nel suo modo di vestire: eccentrica e curata, non passa certo inosservata.

Gaia ama, infatti, curare il suo look e vuole che il suo abbigliamento sia creativo e originale.

In forma e ben tonica, su un braccio ha tatuata l’immagine di una farfalla per sottolineare il suo spirito libero. Nonostante il suo carattere piuttosto frizzante e poco disciplinato, tra i suoi colori preferiti c’è il rosa che spicca, in particolare, sul cappellino che ha indossato quando ha registrato il video di presentazione per Il Collegio o anche su un fermaglio per capelli e su altri capi di abbigliamento.

Dedica molta attenzione anche alla cura del make-up che mette in primo piano le labbra con un rossetto o semplicemente con un lucidalabbra, ma senza risultare eccessivo.

Ama cambiare anche il colore o lo stile dei suoi capelli che adesso sono di colore scuro e di lunghezza medio-corta, ma in altre foto sul suo profilo Instagram si può notare che è stata bionda e ha portato delle cornrows di vari colori e tra questi c’è di nuovo l’immancabile rosa: uno stile davvero molto personale!

Gaia Cascino a Il Collegio

La personalità eccentrica e ribelle di Gaia le ha portato, però, anche qualche difficoltà a livello scolastico. Racconta, infatti, di essere stata bocciata per due volte proprio per il suo modo di comportarsi a volte eccessivo. Confessa, infatti, di essere, nella vita e non solo a scuola, forse un po’ troppo indisciplinata. E proprio questo lato del suo carattere l’ha spinta a partecipare a Il Collegio.

La sua partecipazione al docu-reality non è, infatti, soltanto legata alla voglia di apparire, di mettersi in gioco, di vivere un’esperienza televisiva. Gaia Cascino ha detto di sperare che l’esperienza de Il Collegio possa aiutarla a migliorare il suo modo di fare.

Riuscirà a essere meno istintiva? Riuscirà a seguire tutte le regole che troverà una volta entrata nel collegio, tra cui quella di rinunciare anche ai cosmetici e non solo?