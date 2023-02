Franco Masini, chi è: biografia e carriera

Franco Mașini è un attore di origini italiane, nato in Argentina, famoso soprattutto per le sue interpretazioni in diverse serie tv di successo.

Franco Mașini è un attore di origini italiane, nato in Argentina, famoso soprattutto per le sue interpretazioni in diverse serie tv di successo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Franco Masini: chi è?

Franco Mașini è nato il 22 maggio 1994, in Argentina, sotto il segno dei Gemelli.

È un attore di origini italiane, molto conosciuto soprattutto tra i più giovani. Tra il 2011 e il 2015 ha recitato in cinque spettacoli argentini molto amati dai bambini e dagli adolescenti. Ha ricevuto la sua formazione presso l’Academia Timbre 4 e il suo primo ruolo televisivo è stato quello di Ivan, il manager della band Rock Bones, in Peter Punk, di Disney. Dal 2011 al 2013 ha lavorato per questa serie, ottenendo un grande successo.

Franco Mașini è diventato un vero e proprio rubacuori per la comunità di adolescenti argentini, soprattutto quando ha interpretato il ruolo di Pedro nella telenovela Esperanza Mia, facendo innamorare tantissime ragazzine. Nel 2015 ha fatto anche un tour musicale in tutto il Paese. Il giovane è un ottimo musicista e sa suonare la chitarra e il sassofono e ha formato anche una band con sua sorella, Te para tes.

Franco Masini: la carriera

Franco Mașini și è formato alla Timbre 4 Academy e ha preso lezioni con Mariano Calligaris e all’ETBA, Buenos Aires Theatre School, con Raul Serrano. Ha seguito anche lezioni di chitarra, sassofono e coro. Ha debuttato in teatro nel 2006, con la commedia Ricardo III. Dal 2010 al 2013 ha fatto parte del cast della serie Disney XD Peter Punk, nel ruolo di Ivan, il manager della band Rock Bones. La band ha fatto anche un tour nazionale e internazionale, ottenendo un grandissimo successo. Nel 2013 ha preso parte alla serie El Legado, trasmessa da Channel 9, e ha realizzato diversi spot televisivi per i marchi Asepxia, Saladix e Pepitos. Ha fatto parte del progetto musicale Te para tres, con sua sorella. Nel 2015 ha interpretato il ruolo di Pedro, in Esperanza Mia, una telenovela con Lali Esposito e Mariano Martinez. È apparso anche in un capitolo de Il male minore, in onda sulla tv pubblica. Inoltre, ha fatto parte del film El Clan, del 2015, diretto da Pablo Trapero. Nel 2016 ah partecipato al film Inseparabili di Marcos Carnevale e ha presentato i Kids Choice Awards 2016 con Victorio D’Alessandro. Nel 2017 ha recitato con German Triple nel ritorno del musical “…Y un dia Nico se fue”, scritto da Osvaldo Bazan, con le musiche di Ale Sergi, e diretto da Ricky Pashkus. Per quanto riguarda la televisione, ha interpretato il ruolo di Nicolas Alvarado nella serie Amar Despues de Amar, e di Toni Martinez, figlio di Antonio e Mercedes, in Cuéntame como pasò. Nel 2018 ha recitato nel film Solo el amor insieme a Yamila Saud, Facundo Gambandé, Victorio D’Alessandro, Gerardo Romano e Andrea Frigerio. Nel 2019 ha fatto parte di Campanas en la noche insieme a Federico Amador, Calu Rivero ed Esteban Lamothe. Ha interpretato Juani, figlio del politico Pablo Ballesteros, avvocato che lotta contro la corruzione. A teatro ha recitato in Arancia Meccanica, basato sul film del 1971. Nel 2020, insieme ai suoi colleghi argentini Gabriel Corrado, Lucila Gandolfo e Eliseo Barrionuevo, ha preso parte alla serie Riviera, con Julia Stiles, Lena Olin e Adrian Laster.