Alba Parietti ha compiuto 61 anni lo scorso 2 luglio, ma sembra ancora una ragazzina. La showgirl ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae in costume e ha confessato cosa le dice sempre Vittorio Sgarbi in merito al suo corpo.

Alba Parietti in costume: la reazione di Sgarbi

Sessantuno anni e non sentirli: stiamo parlando della bellissima Alba Parietti. Showgirl, attrice, opinionista, conduttrice e chi più ne ha, ne metta. La mamma di Francesco Oppini è consapevole del tempo che passa, ma si ritiene più che soddisfatta del suo aspetto. Via Instagram, ha condiviso con i fan uno scatto che la ritrae in costume da bagno. In primo piano c’è il suo lato B, perfetto come ai tempi dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo.

A catturare l’attenzione dei fan è stata la reazione di Vittorio Sgarbi.

Le parole di Alba Parietti

A didascalia della foto e in riferimento al suo lato B, Alba ha scritto:

“Mi dicevano che era bellissimo e io ci ho sempre creduto sulla parola. Non avendo uno specchietto retrovisore. Sono torinese, quindi diffidente, ma ogni tanto bisogna pur fidarsi del prossimo. Magari adesso non lo è più come una volta, ma Vittorio Sgarbi mi dice che sono un ‘Monumento nazionale‘ e se mi ritocco devo chiedere il permesso alle belle arti… Mi accontento di averlo avuto bellissimo in passato e tantissimo, anche oggi, seppur in senso metaforico”.

Per la serie ‘Lode al lato B’, la Parietti si ritiene più che soddisfatta del suo corpo. D’altronde, se un uomo come Sgarbi le dice che è “monumento nazionale” non può credere al contrario.

Alba si “accontenta” del suo lato B

Alba ha concluso:

“Bisogna sapere accontentarsi per godere, occhio non vede cuore non duole. La forza di gravità non avrà il sopravvento sulla mia granitica perseveranza a mostrarlo per dirla alla Pirandello ‘così è se vi pare’, anzi culo è se vi pare”.

La foto della Parietti in costume ha catturato l’attenzione anche di Salvo Sottile, da sempre considerato uomo tutto d’un pezzo. Il giornalista e conduttore tv ha esclamato: “Grande Alba, chi si accontenta gode due volte“.