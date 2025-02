Scopri come Francesca Michielin ha incantato il pubblico con il suo stile unico e i suoi beauty look a Sanremo 2025.

Un debutto in grande stile

Francesca Michielin ha fatto il suo esordio in prima serata a Sanremo 2025, portando con sé un look che ha catturato l’attenzione di tutti. Con un’estetica che richiama il #armorglam, la cantante ha saputo mescolare potere e femminilità, incarnando una moderna Giovanna d’Arco. Il suo stile è audace e coraggioso, ma al contempo elegante e sofisticato, un perfetto equilibrio tra decisione e delicatezza, come descritto dal make-up artist Luciano Chiarello.

Un viaggio emotivo attraverso la musica

Nel suo brano “Fango in paradiso”, Francesca racconta una storia di passione e dolore, ma emerge da questa esperienza con una nuova forza. La sua musica riflette un spirito guerriero, e questo si traduce anche nel suo modo di vestire. Indossa abiti femminili e gonne, ma gioca anche con corpetti che sembrano armature, creando un contrasto affascinante. La sua bellezza è naturale, con un trucco che esalta i lineamenti senza sovraccaricarli, rendendola sicura di sé e autentica.

Il make-up che incanta

Il look di Francesca è stato caratterizzato da un make-up luminoso e fresco, con una base che ricorda la pelle naturale. Chiarello ha utilizzato il nuovo fondotinta Even Better Clinical Vitamin Makeup SPF 50, un prodotto super idratante che offre un finish glow e una protezione solare elevata. Gli occhi sono stati messi in risalto con un eyeliner semplice e un gloss sulle palpebre, creando uno sguardo magnetico. Il tema glow ha dominato i suoi look, rendendo ogni apparizione un vero e proprio spettacolo di bellezza.

Un’evoluzione stilistica

Durante la seconda serata, Francesca ha sorpreso tutti con un look in stile #QuiteGrunge glam, ispirato agli anni ’90 e all’estetica manga. Questo look più audace ha messo in risalto il suo sguardo, con un halo makeup che conferiva un effetto vissuto. I capelli, raccolti in uno chignon asimmetrico, richiamavano le icone femminili di quel periodo, come TLC e Alanis Morissette. La scelta di un cat eye sfumato ha aggiunto un tocco di modernità, rendendo il suo look ancora più intrigante.

Un’icona di stile contemporanea

Francesca Michielin non è solo una cantante, ma anche un’icona di stile che riesce a comunicare attraverso la moda e il make-up. Ogni suo look racconta una storia, un viaggio attraverso emozioni e esperienze. Con il suo approccio audace e sofisticato, continua a ispirare molte donne, dimostrando che la bellezza può essere espressa in modi diversi, sempre con autenticità e coraggio.