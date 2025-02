Un annuncio emozionante sui social

Francesca Brambilla, conosciuta come ‘Bona Sorte’ nel popolare quiz show ‘Avanti un Altro’, ha recentemente condiviso una notizia che ha fatto gioire i suoi fan: è di nuovo incinta! La 32enne ha pubblicato una dolce foto su Instagram, in cui posa con il pancione insieme al compagno e alla loro primogenita, Amaya Luce, nata a dicembre 2023. L’annuncio è arrivato in un momento inaspettato, poiché Francesca ha mantenuto segreta la gravidanza fino all’ottavo mese, sorprendendo così i suoi follower.

La scelta di non partecipare al quiz show

Nel suo post, Francesca ha spiegato il motivo della sua assenza dal programma di Paolo Bonolis, affermando: “Non ci sarò neanche quest’anno”. Ha voluto rassicurare i fan promettendo di tornare in futuro, ma ha anche condiviso un momento intimo della sua vita, presentando la sua famiglia in crescita. “Vi presento la MIA FAMIGLIA: tra un mese in 4…” ha scritto, esprimendo la sua gioia per l’arrivo del nuovo membro della famiglia.

Un viaggio di maternità diverso

Francesca ha anche raccontato delle differenze tra questa gravidanza e quella precedente. “Diversamente dalla gravidanza con Amaya: ho vomitato fino al giorno prima di partorire. In questa molto meglio. Ho solo acidità e reflusso”, ha confidato nelle sue storie Instagram. La star ha rivelato che partorirà presso l’ospedale Civili di Brescia, optando per un cesareo, come già avvenuto con la sua prima figlia. Inoltre, ha condiviso che è rimasta incinta solo quattro mesi dopo la nascita di Amaya, un dettaglio che ha suscitato l’interesse dei suoi fan.

Un ringraziamento speciale

Francesca ha voluto anche ringraziare la fotografa Erika Serio, che ha catturato i momenti più significativi di questo periodo speciale. “Un grazie speciale va a te Erika Serio che hai realizzato uno dei miei shooting più importanti della mia vita, non ci sono parole per la tua bravura e professionalità”, ha scritto nel suo post. Questo gesto dimostra quanto sia importante per lei avere accanto persone che la supportano in questo viaggio di maternità.

Il futuro della famiglia Brambilla

Con l’arrivo del secondo figlio, Francesca e la sua famiglia si preparano a vivere una nuova avventura. I fan attendono con ansia di scoprire il sesso del nascituro, ma per ora, la star ha deciso di mantenere il segreto. La gioia e l’emozione di diventare madre per la seconda volta sono palpabili, e i suoi follower non possono fare a meno di condividere la felicità per questa nuova fase della sua vita.