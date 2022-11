Forfora grassa: come eliminarla con metodi naturali

I capelli vanno incontro a determinate problematiche e una delle più fastidiose è sicuramente la forfora grassa che può essere fonte di disagio per coloro che ne soffrono. Per riuscire a eliminarla, sono diversi i metodi e le soluzioni efficaci. Qui sveliamo le cause per cui compare e come fare per capelli sani.

Forfora grassa

chiamata anche pitirias steatoide, è un tipo di forfora che, a differenza della secca, tende a distinguersi perché la forfora grassa si caratterizza per delle scaglie di colore giallastro sui capelli. Solitamente è legata alla dermatite seborroica, quindi all’eccessiva presenza di sebo sul cuoio capelluto. Ovviamente va tenuta sotto controllo con appositi prodotti e detergenti specifici.

Si tratta di un disturbo o inestetismo che interessa particolarmente il cuoio capelluto che si ricopre di scaglie molto spesse che sono i residui delle cellule morte e da uno strato di sebo molto eccessivo, identificabile come prima causa, anche se ve ne sono tantissime altre. Colpisce soprattutto i soggetti adulti, anche se è possibile trovarla negli adolescenti.

I soggetti di sesso maschile sono molto più colpiti rispetti a quelli femminili, anche se le donne non ne sono del tutto esenti. Sebbene possa apparire un disturbo non particolarmente serio, rischia di condizionare la vita sociale di un soggetto dal momento che influisce sull’autostima e anche la fiducia in sé stessi che viene a mancare.

Chi ha la forfora grassa può sentirsi a disagio in pubblico andando a influire sui rapporti sociali, in generale. Ha una consistenza molo pastosa di colore giallastra e non va confusa con la forfora secca che si presenta con scaglie di colore bianco. I capelli risultano essere particolarmente unti e oleosi dando l’effetto sporco.

Forfora grassa: cause

Sebbene le cause e i motivi della forfora grassa non siano ancora del tutto chiari, è bene analizzare quali sono i fattori di rischio che portano ad avere questo problema nel cuoio capelluto. Oltre all’eccessiva produzione di sebo, quindi la seborrea e la dermatite seborroica, vi sono anche altri fattori come l’aumento della velocità del ricambio cellulare che riguarda il cuoio capelluto.

Un altro motivo è sicuramente dalla malassezia, un lievito che vive sulla chioma, nutrendosi del sebo e che va a irritarsi. Per via di questo lievito, si va a un aumento del ricambio cellulare e di conseguenza a una desquamazione del cuoio capelluto. Oltre a questo lievito considerato uno dei responsabili principali, vi sono anche altri fattori che vanno a incidere.

Tra le varie cause della forfora grassa, anche l’uso di prodotti e di lozioni che contengono tantissimi grassi e sostanze insieme ai lavaggi troppo frequenti. Lavare i capelli tutti i giorni non è consigliato proprio perché si rischia di andare incontro alla forfora. Non è neanche raccomandato usare dei prodotti per capelli che siano di scarsa qualità e poco efficaci.

L’ansia e lo stress, insieme ad alcuni squilibri ormonali o endocrini che favoriscono la produzione di sebo, comportano delle problematiche inerenti il cuoio capelluto e quindi la forfora. L’alimentazione, alcuni cibi sicuramente possono portare alla forfora grassa. Il consumo di grassi e alcool comporta dei problemi e inestetismi del cuoio capelluto.

Forfora grassa: rimedio naturale

Per far scomparire e contrastare il problema della forfora grassa, è bene usare dei prodotti che siano specifici ed efficaci per il cuoio capelluto. Tra i tanti disponibili in commercio, il migliore, attualmente, uno shampoo che prende il nome di Forfoless Med. Uno shampoo anti-forfora che possono usare sia uomini che donne.

Una formulazione pensata per il benessere e la salute dei capelli di tutti, di origine italiana e di grande qualità, oltre a garantire risultati che siano certi e sicuri, come dimostrano anche le opinioni dei consumatori che lo usano senza problemi. Inoltre, non ha allergeni, per cui è ritenuto sicuro per la chioma e la capigliatura.

Funziona sin da subito con benefici ottimali. In poco tempo, permette di eliminare il sebo e la forfora donando dei capelli molto più sani e lucenti. Una formula adatta per i capelli grassi che si compone di principi attivi naturali come l’ortica che combatte sia la forfora che la caduta del capello; l’estratto di bardana che combatte la desquamazione, riducendo la forfora, ma anche l’irritazione e olio essenziale di limone che riequilibra il pH del cuoio capelluto per capelli lucenti e luminosi.

Grazie ai suoi risultati ottenibili fin da subito, è riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro la forfora grassa. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Forfoless Med si applica facilmente come un normale shampoo per cui si passa sui capelli inumiditi per poi risciacquare e passare poi all’asciugatura.

Questa formulazione non è ordinabile nei negozi o siti Internet, ma soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna inserire le proprie generalità nel modulo dell’ordine per approfittare di due confezioni di shampoo Forfoless Med al costo di 49.99€ con pagamento tramite Paypal, la carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.