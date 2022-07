Foche morte per sospetta aviaria negli Usa

Il governo federale americano sta indagando la morte di dozzine di foche al largo delle coste del Maine. Questi spiaggiamenti, iniziati ancora a giugno, sono stati considerati “evento di mortalità insolito” e sembra siano legati all’influenza aviaria.

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) aveva segnalato alle autorità americane che un numero considerevole di foche grigie erano state colpite.

Il Dipartimento dell’Agricoltura ha già confermato che i campioni raccolti da quattro esemplari sono risultati positivi all’influenza aviaria, già presente in 40 stati a partire dall’inverno 2021. Nessuno degli animali coinvolti è elencato nell’Endangered Species Act ma sono protetti dal Marine Mammal Protection Act.

Il rischio per il pubblico dell’influenza aviaria nelle foche è basso, ma la NOAA invita ai bagnanti di prestare attenzione. La maggior parte degli spiaggiamenti, intorno ai 150, si sono verificati nella costa meridionale e centrale dello stato del Maine, da Biddeford a Boothbay.

La NOAA ha comunicato che sta lavorando attivamente con gruppi locali, statali, federali ed internazionali sulle indagini.

La Marine Mammals of Maine ha riferito di aver soccorso dozzine di spiaggiamenti di foche da inizio giugno.

Aviaria negli USA

L’influenza aviaria è stata rilevata anche in dozzine di specie di uccelli selvatici e in otto specie di mammiferi spazzini, ha affermato la NOAA. Il virus sta colpendo anche il Canada, dove è stato trovato in 11 province, ha affermato l’agenzia.