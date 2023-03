Florence Pugh agli Oscar 2023: l’abito di Valentino

La 95esima edizione degli Oscar è stato un tripudio di moda e stile, oltre che di talento. Le attrici hanno sfoggiato dei look davvero meravigliosi. Tra loro anche Florence Pugh, che ha scelto un bellissimo abito di Valentino.

Florence Pugh e l’abito di Valentino agli Oscar 2023

Il tappeto della 95esima edizione degli Oscar 2023 non è più rosso, ma color champagne, e anche i look che hanno sfilato si sono adeguati. Le star di Hollywood hanno mostrato degli outfit perfetti per questa occasione speciale, sfoggiando il loro stile e la loro bellezza, oltre al loro talento. Vincitrici, candidate, ospiti e presentatrici, per questa edizione del premio più importante di Hollywood, hanno deciso di sfoggiare i loro look migliori, attirando l’attenzione del pubblico e mostrando di essere vere e proprie icone di stile. Tra mise vivaci e colori sgargianti, abiti eleganti e sofisticate, e qualche tocco eccentrico, abbiamo visto sfilare ogni genere di look, dai più sobri ai più eleganti, fino ad arrivare ai più scintillanti e ai più sensuali. Sullo champagne carpet hanno sfilato attrici che hanno puntato tutto sull’eleganza e star che hanno puntato tutto sul coraggio e sulla voglia di osare. Andiamo a parlare nello specifico del look scelto da Florence Pugh.

L’attrice ha scelto un abito Valentino in occasione della serata degli Oscar 2023. Ha indossato uno degli abiti più originali e belli di questo champagne carpet, conquistando tutti. Florence Pugh ha scelto un abito imponente, drappeggiato, senza spalline, firmato Valentino Haute Couture, con lo strascico che rivelava un paio di hot pants neri. Per completare il suo look ha scelto delle maxi zeppe nere, un collier Tiffany&Co e un’acconciatura che può essere definita “scolpita”. Ha stupito tutti per l’originalità di questo outfit sicuramente di gran classe, ma anche particolarmente appariscente, confermando che con la sua giovane età è già un’icona di stile, in grado di prepararsi al meglio anche alle serate più importanti.

Florence Pugh: un’icona di stile

Florence Pugh è una vera e propria icona di stile. Ha legato il suo nome a tanti ruoli importanti e ha partecipato a moltissimi eventi importanti, sfoggiando sempre dei look davvero perfetti. Sui red carpet riesce sempre ad attirare l’attenzione dei fotografi e del pubblico, con i suoi vestiti che hanno sempre qualcosa di originale, che riesce a colpire. Valentino è la maison che veste Florence Pugh nelle occasioni più importanti. Prima degli Oscar ha scelto questa maison anche per la Mostra del Cinema di Venezia e alla première di The Wonder, a Londra. Tra le sue griffe preferite ci sono anche Rodarte, Victoria Beckham, Philosophy by Lorenzo Serafini. Del suo stile piacciono molto anche gli hairstyle, che sono sempre diversi, mutevoli, e sempre di tendenza. I suoi look sono resi ancora più unici e ribelli dal suo piercing sul naso, un tocco in più che sembra essere sempre perfetto in ogni occasione. La giovane attrice continua a stupire, proprio come ha fatto per gli Oscar 2023, riuscendo a diventare una vera e propria ispirazione anche per quanto riguarda la moda.