Un mercoledì da non perdere

Stasera, il mercoledì si tinge di emozioni con la quindicesima puntata della trasmissione “Fidati di me” su Rete8. Condotta da Federica Peluffo, questo programma è diventato un appuntamento fisso per chi ama l’intrattenimento di qualità. La serata promette di essere ricca di sorprese, con un cast di ospiti che saprà coinvolgere il pubblico in studio e a casa.

Un cambio look da sogno

Uno dei momenti clou della serata sarà il cambio look della signora Tania Russi, curato dall’hair stylist Luca Di Girolamo e dalla make up artist Vanessa Fornaro. Insieme a Elisabetta Scataglini, titolare della boutique “L’Horo di Ely”, questi esperti di bellezza trasformeranno Tania, regalando un nuovo stile che sicuramente farà parlare di sé. La bellezza è un tema centrale in questo programma, e ogni settimana viene esplorato in modo originale e coinvolgente.

Rubriche che raccontano storie

La trasmissione non si limita a bellezza e moda. Nella rubrica “Tg Ambra”, Ambra Porreca presenterà gli eventi più significativi della settimana in Abruzzo, offrendo uno spaccato della cultura locale. Inoltre, la rubrica “Storie di tutti i giorni” darà voce a esperti del settore sociale, come la dottoressa Barbara Fucile, psicologa del Centro Antiviolenza “La libellula”, e l’educatrice Giovanna Mastrongioli. Queste storie toccanti e significative arricchiscono il programma, rendendolo non solo un momento di svago, ma anche di riflessione.

Divertimento e leggerezza

Non mancheranno momenti di puro divertimento, grazie all’attore comico Fausto Verdecchia e al suo “amico” stilista. La rubrica “Dolce e salato” promette di regalare risate e spensieratezza, mentre il Dottor Marco Strona, Clinico Posturologo, offrirà consigli utili nella rubrica “Il Dottore in tv”. Infine, il Dottor Donato Zizi, Chirurgo Estetico, condividerà preziosi suggerimenti sulla medicina estetica, un tema sempre attuale e di grande interesse per il pubblico femminile.