Festa dei single: look, outfit e idee per uscire con le amiche

Uscite con le amiche per la festa dei single? Ecco come potete vestirvi.

Avete in programma di uscire con le amiche per la festa dei single e non sapete cosa indossare? Bene, siete nel posto giusto. All’interno di questo articolo vedremo insieme alcune idee di outfit.

Festa dei single: idee, look e outfit per uscire con le amiche

Se il 14 febbraio si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati, il giorno dopo, ovvero il 15 febbraio, è invece la festa dei single. Per chi non ha un fidanzato, la tradizione vuole che il 15 febbraio si esca con le amiche, possibilmente single anche loro. Se siete tra le persone che domani usciranno con le amiche, vediamo adesso insieme alcuni tipi di outfit, anche perché non bisogna farsi belle solamente quando si ha un partner o per attirare l’attenzione di qualcuno, ma anzi, bisognerebbe in primis farsi belle per se stesse. Considerando che quest’anno il 15 febbraio è un giovedì, si presuppone che avrete in programma di uscire con le amiche la sera, dopo la giornata lavorativa, magari per un aperitivo o una cena tutta tra donne. Ecco quindi alcune idee di outfit:

Total black: si sa, con il nero si va sempre sul sicuro, non si sbaglia mai. Un tipo di outfit perfetto magari per un aperitivo è quello formato da un paio di pantaloni neri abbinati a un maglione o a una camicia anch’essa di colore nero. Ai piedi un paio di stivaletti. Per quanto riguarda il trucco, scegliere se puntare su occhi o labbra, smokey eyes o rossetto, senza però esagerare troppo.

: la gonna è l’indumento femminile per eccellenza, quindi perché non indossarla per la festa dei single? Una bella gonna lunga, magari colorata, da abbinare a una camicia bianca. Ai piedi invece perfette un paio di slingback. Anche in questo caso non esagerate con il trucco, focalizzatevi solo su una parte da mettere in risalto, come occhi o labbra. Abito di pizzo: per una cena tra amiche perché non vestirsi eleganti e raffinate? Ecco quindi che un abito di pizzo nero può essere la scelta giusta. Ai piedi un paio di décolleté dal tacco medio.

Festa dei single: perché si celebra il 15 di febbraio?

Il 15 febbraio, San Faustino, è considerata la festa dei single ma, come mai? San Faustino fu un nobile cavaliere vissuto nel II secolo d.C. che, dopo una lunga carriera militare, abbracciò il cristianesimo grazie all’influenza del vescovo Apollonio. Venne martirizzato il 15 febbraio tra gli anni 120 e 134 d.C. perché si rifiutò di compiere sacrifici in favore degli Dei. Il 15 febbraio è la festa dei single perché secondo le leggende popolari, San Faustino aiutava le donne a trovare marito. Per altri invece perché il nome Faustino, in latino ‘faustus’, significa ‘favorevole, propizio’ e quindi di buon auspicio per tutti coloro che sono alla ricerca della propria anima gemella.

