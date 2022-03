Fedez ha annunciato via social di aver subito un intervento dopo che ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Sulla questione si è espresso l’ordinario di Endocrinologia all’università Sapienza di Roma, Andrea Lenzi.

Andrea Lenzi: il tumore di Fedez

Poche ore fa Fedez ha svelato di essersi dovuto sottoporre a un intervento per l’asportazione di un tumore neuroendrocino raro del pancreas. Sulla questione si è espresso Andrea Lenzi, professore di Endocrinologia all’Università la Sapienza, che ha detto:

“I tumori neuroendocrini sono rari singolarmente, ma di tanti tipi diversi. In ogni caso, scoprirli in tempo è un importante vantaggio perché ci sono molte più chance di cura”, e ancora: “Sono tantissimi i tumori neuroendocrini e si localizzano in diversi organi.

In realtà colpiscono cellule ‘migranti’ che durante la vita embrionale sono dappertutto nel nostro organismo. Quando queste si ammalano il pancreas può essere una delle localizzazioni, ma non l’unica. Possono annidarsi nel polmone, nell’aorta, nella tiroide, nel surrene”.

Fedez: la malattia

Nei giorni scorsi Fedez aveva annunciato tra le lacrime di aver scoperto di essere malato e, solo a seguito dell’intervento da lui subito, ha svelato ai fan cosa i medici avessero scoperto.

Il rapper ha svelato che probabilmente dovrà sottoporsi a una terapia mirata per cercare di debellare le cellule tumorali, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

“La settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”, ha scritto il rapper via social.