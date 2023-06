Brenda Lodigiani è una delle nuove concorrenti di Celebrity Hunted 4, in coppia con Herbert Ballerina. Nella vita, però, fa coppia con Federico Teoldi, con cui ha avuto due figli, Olivia e Tobia. Una bellissima storia d’amore.

Federico Teoldi: chi è il marito di Brenda Lodigiani?

Brenda Lodigiani è una delle imitatrici più conosciute del panorama televisivo italiano, apprezzata soprattutto negli ultimi tempi. È riuscita lentamente a farsi conoscere e apprezzare, grazie alla sua interpretazione di Diletta Leotta e a molte altre imitazioni, ma anche alla collaborazione con Mara Maionchi in Nudi per la vita. Ora è stata annunciata tra i nomi che faranno parte del cast della quarta edizione di Celebrity Hunted. L’imitatrice parteciperà in coppia con il comico Herbert Ballerina. Nella vita privata, invece, fa coppia con Federico Teoldi, noto fotografo di fama internazionale, che ha conquistato il suo cuore. Entrambi sono davvero molto riservati, per cui è molto difficile riuscire a far trapelare dei dettagli in più sulla loro vita privata. Tengono la loro unione sentimentale ben lontana dai riflettori, proteggendo sempre la loro privacy. Brenda Lodigiani e Federico Teoldi vivono una storia d’amore importante da molti anni, resa ancora più speciale grazie alla nascita di due meravigliosi bambini, Olivia e Tobia, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2020. Nonostante entrambi siano particolarmente restii a svelare qualche dettaglio della loro vita privata, amano condividere con i propri follower, sui social network, del dolci scatti in famiglia, mostrando a tutti quanto sia forte e speciale la loro unione. Queste fotografie testimoniano il loro amore che, nonostante i tanti impegni professionali che li costringono a passare tanto tempo lontani, è sempre più forte e solido.

Federico Teoldi, marito di Brenda Lodigiani: il lavoro internazionale come fotografo



Brenda Lodigiani ultimamente è sempre più impegnata con il suo lavoro, tra studi televisivi e set per le riprese. Ha partecipato anche alla terza edizione di Lol e si appresta a scappare e non farsi prendere nella nuova edizione di Celebrity Hunted. Federico Teoldi, marito di Brenda Lodigiani, è uno stimato fotografo professionista che nel corso della sua carriera ha svolto diverse collaborazioni di carattere internazionale. Secondo le informazioni emerse sul web, il marito di Brenda Lodigiani concentra la maggior parte dei suoi impegni lavorativi nel suo studio di Milano, oltre alle collaborazioni internazionali, e intrattiene rapporti di lavoro davvero molto importanti con brand di fama internazionale. Su Federico Teoldi è molto riservato e non ci sono moltissime informazioni sul suo conto, nonostante la grande popolarità della moglie sui suoi profili social, in cui condivide anche momenti di semplice quotidianità e scatti della sua famiglia. Il fotografo professionista predilige Instagram per condividere i propri scatti, sia dal punto di vista di un’ottima pubblicità per il suo lavoro, ma anche per mostrare tutto l’amore che prova per la moglie Brenda Lodigiani e per i loro due figli, Olivia e Tobia. Una famiglia bellissima, solare, e con un legame molto forte, come emerge dagli scatti che condividono.