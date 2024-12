Un amore tormentato

Federica Pellegrini, la celebre campionessa olimpica, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, rivelando dettagli inaspettati sulla sua relazione con l’ex fidanzato Filippo Magnini. La nuotatrice, che ha conquistato il secondo posto a ‘Ballando con le Stelle’, ha parlato di un amore intenso ma anche di tradimenti che hanno segnato la loro storia. Pellegrini ha confessato di essere stata tradita due volte dal suo ex, un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nella sua vita.

Il peso delle scelte

Durante l’intervista, Federica ha riflettuto su come la sua vita sarebbe potuta essere diversa se avesse vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016. “Sì, tutta la mia vita sarebbe cambiata. È stata la mia sliding door”, ha dichiarato. La campionessa ha rivelato che, se avesse ottenuto il successo tanto desiderato, avrebbe potuto ritirarsi e prendere decisioni diverse riguardo alla sua relazione con Magnini. Tuttavia, ha anche sottolineato che, nonostante i momenti belli, la loro storia è stata caratterizzata da difficoltà e sofferenze reciproche.

Tradimenti e perdono

Federica ha raccontato di aver scoperto i tradimenti di Filippo in modi sorprendenti. La prima volta, ha trovato messaggi compromettenti sul cellulare di lui, mentre la seconda volta ha assunto un paparazzo per monitorare i suoi movimenti. “Avevo dei sospetti, e avevo ragione: si vedeva ancora con la sua ex ragazza”, ha spiegato. Nonostante il dolore, Pellegrini ha ammesso di aver perdonato Magnini, affermando che quando è innamorata tende a tollerare molto, ma quando si stufa, è finita. Queste parole rivelano la complessità delle emozioni che ha vissuto durante la loro relazione.

Un nuovo inizio

Oggi, Federica è felice accanto a Matteo Giunta, suo attuale marito e padre della sua bambina Matilde, nata all’inizio del 2024. La campionessa ha descritto come, dopo la fine della storia con Magnini, si sia resa conto di aver ritrovato la serenità. “Un giorno ti svegli, ti rendi conto che il torpore è passato”, ha detto, evidenziando come il tempo e le nuove esperienze possano portare a una rinascita personale. La sua storia è un esempio di resilienza e di come sia possibile ricominciare dopo una relazione difficile.