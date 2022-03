Da quando Mark Zuckerberg ha lanciato Metaverso, un mondo virtuale, molte persone e diverse aziende hanno accettato questo progetto con grande entusiasmo e curiosità. Non poteva mancare il mondo della moda che rimasta colpita da questo nuovo mondo ha deciso di sperimentare il Metaverso.

Dal 24 al 27 marzo molti brand sfileranno alla Metaverse Fashion Week!

La prima Fashion Week nel Metaverso

Le case di moda, durante l’emergenza sanitaria, hanno cercato di evolversi e creare dei modi che permettessero alla loro arte di continuare ad esistere creando delle alternative attraenti alle sfilate dal vivo. Così ci sono state dirette streaming, dirette social, fashion film che ad oggi sono già considerate fuori moda. Così, nel momento in cui è nato Metaverso tantissimi brand hanno deciso di creare la propria sfilata di moda a Decentraland, modo digitale in cui avverrà la nuova Fashion Week.

Si terrà dal 24 al 27 marzo e già si parla di creare un nuovo appuntamento fisso dopo New York, Londra, Milano e Parigi. Al momento le aziende che parteciperanno sono tante e diverse come Etro, Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger, Giuseppe Zanotti, Dundas, Paco Robanne, Hugo Boss.

Cos’è Decentraland

La moda incontra il mondo virtuale e giunge per la prima volta a Decetraland. Essa è una piattaforma decentralizzata basata sul blockchain Ethereum, che dà vita ad un mondo digitale in cui gli utenti, attraverso i loro avatar, possono abitare, fare esperienza e creare contenuti.

Ed è proprio in questo mondo virtuale che viene data la possibilità alla moda di creare la prima Metaverse Fashion Week. Sam Hamilton, direttore creativo della Decentraland Foundation, ha affermato:

Decentraland è un mondo virtuale aperto a tutti, e la Metaverse Fashion Week è un evento che permette di conoscerlo e scoprirne la filosofia. Vogliamo spingere la creatività e mostrare a tutti cosa è possibile. Lo facciamo per mostrare alla comunità e ai brand come Decentraland sia un posto per lo shopping, dove indossare capi cool e acquistare prodotti dedicati.

La MVFW22 sarà divisa in diversi fashion district: uno dedicato alle marche di lusso, uno per quelle di streetwear; ci saranno inoltre, pop-store, spazi per brand asiatici, spazi per l‘arte. Partecipare alla Fashion Week, sarà molto più facile che nella realtà, sarà gratuito e non ci sarà bisogno di alcun invito. Durante i giorni in cui avverrà l’evento si potranno partecipare a spettacoli, presentazioni sfilate e perfino after party. Inoltre sarà possibile acquistare outifit alla moda per il proprio avatar e articoli reali con la criptovaluta, la moneta del Metaverso.

Eventi che si terranno nel Metaverso

Come abbiamo precedentemente detto, ci saranno degli eventi da non perdere. Il primo è quello realizzato da Etro che sfilerà il 25 marzo dove presenterà la sua collezione Liquid Paisley con l’idea di inclusione. Inoltre, Etro presenterà la propria capsule all’interno di pop-store dando la possibilità a tutti gli avatar presenti di poter indossare le sue creazioni e fare shopping virtuale. La direttrice creativa di Etro, ha detto:

Ho voluto lanciare la nuova capsule Liquid Paisley attraverso un nuovo modo inclusivo di sfilare nel metaverso, dove tutto è possibile. È un messaggio forte per noi, una collezione senza confini di genere in una sfilata aperta a tutti. Da sempre Etro rappresenta il viaggio e questo sarà un nuovo viaggio senza frontiere nella magia del metaverso.

Anche il brand italiano di calzature Giuseppe Zanotti partecipa a questa nuova fashion week collaborando con la community bluechip NFT Deadfellaz. Dall’unione nasce un‘edizione limitata delle nuove sneakers Cobras, disponibili in forma digitale. Lo stilista, ha dichiarato che il serpente 3D che avvolge il piede rappresenta la trasformazione che sta avvenendo nel mondo della moda.

Anche Tommy Hilfiger sarà presente a Dentraland. Lo stesso Tommy, in maniera entusiasta, ha affermato: