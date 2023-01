Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico hanno rilasciato un’intervista a Gente sulla loro storia d’amore e sono stati bersagliati dagli haters.

Ezio Greggio: le repliche agli haters

Al settimanale Gente Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico hanno voluto svelare alcuni retroscena sulla loro storia d’amore.

I due certamente non potevano aspettarsi però d’incorrere in una valanga di critiche, insulti e commenti fuori luogo per via della loro differenza d’età (la modella ha 30 anni, mentre il conduttore ne ha 69).

“Vero sì, l’amore non ha età, è il portafoglio che va cambiato ogni tanto”, ha scritto un haters via social, a cui lo stesso Greggio ha deciso di replicare: “Il portafogli si può cambiare, ma all’ignoranza umana purtroppo non c’è rimedio.

Ma vai a c…”, e ancora: “Amici di Gente grazie per questa bellissima copertina e servizio. Scusate le risposte che do a fake, invidiosi, tdc e c. Purtroppo le madri dei cretini sono sempre incinte e vedo che ad alcune persone nasceranno presto fratelli e sorelle!”.

Nella loro intervista al settimanale, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno parlato proprio di come la loro differenza d’età non abbia mai rappresentato un problema e di come oggi siano più innamorati che mai.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

In tanti sono rimasti stupiti nel vedere le risposte dei due date ai leoni da tastiera a mezzo social.