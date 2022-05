Il 10 maggio 2022 è andata in onda su Rai 1, la prima semifinale che ha dato il via all’Eurovision Song Contest 2022. Sul palco entrano i tre conduttori Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika a cui è stato affidato il compito di condurre l’evento musicale più apprezzato.

Tra i tre conduttori spicca Laura Pausini, con la sua bellezza ed eleganza dei suo magnifici look eurovisivi. Ma scopriamo i look di Laura Pausini per la prima semifinale!

Eurovision 2022: i look di Laura Pausini per la prima semifinale

Laura Pausini sul palco del PalaOlimpico di Torino ha sfoggiato tre outfit total pink, disegnati da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino. I tre abiti, indossati dalla cantante italiana, di una nuance particolare che solo la maison Valentino poteva scegliere e cioè il PP Pink.

Questo rosa, energico e vivace, è nato da un’idea della maison di moda in collaborazione con Pantone ed è stato il protagonista delle passerelle parigine per la collezione autunno-inverno 22-23 di Valentino. Inoltre, Pierpaolo Piccioli, che disegnato gli abiti per Laura, ha dichiarato su Vogue Italia:

I vestiti diventano di chi li indossa, e non viceversa. Laura deve esprimere se stessa e la sua creatività, in ogni momento e senza limiti.

Anche la cantante, il giorno prima del debutto, sul proprio profilo Instagram, ha aggiunto, relativamente al colore dei suoi abiti:

PINK come la vita, la musica, il rinascimento e la pace.

Il primo look

Il primo abito con cui Laura Pausini ha debuttato sul palco ed aperto la serata è un abito da sera con una gonna ampia e lunga e maniche lunghe. Scollo ad onda. Completa il look donandole luce due bracciali ad entrambi i polsi.

Il secondo look

Il tempo di un cambio d’abito e Laura Pausini ritorna sul palco il secondo dress è un abito con cappa ricoperto di paillettes con un maxispacco che lasciano intravedere i collant in pendant con le scarpe con maxi plateau e quanti lunghi. Completa il look una collana girocollo anche questa rosa.

Il terzo look

Il terzo abito è un dress a coda completamente ricamato. Il vestito è composto da una gonna ampia lunga e una profonda scollatura a barca. Il tutto è impreziosito dai ricami con cristalli preziosi che donano luce all’intero abito e alla stessa Laura.

Il make-Up

A completare il look un make-up rosa che è pura energia e vitalità. Per quanto riguarda i capelli la cantante ha deciso di lasciare i capelli lisci a caschetto con riga centrale.