Un giovane talento nel mondo della moda

A soli 34 anni, Ethan James Green si è affermato come uno dei fotografi più promettenti nel panorama della moda internazionale. Originario di Grand Rapids, nel Michigan, Ethan ha iniziato la sua carriera come modello, ma ha rapidamente scoperto la sua vera passione: la fotografia. Trasferitosi a New York, ha iniziato a lavorare dietro la fotocamera, catturando l’essenza della comunità queer e delle sue esperienze attraverso il suo obiettivo.

Il suo libro Young New York, pubblicato nel 2019, ha ricevuto elogi per la sua capacità di rendere accessibile il glamour della fotografia di moda. Questo lavoro ha segnato l’ingresso di Green nel mondo della moda, dove ha collaborato con riviste prestigiose come Vogue, Harper’s Bazaar e W Magazine.

Il Calendario Pirelli 2025: Refresh and Reveal

Quest’anno, Ethan James Green è stato scelto per fotografare il Calendario Pirelli 2025, un incarico che lo colloca accanto a leggende della fotografia come Helmut Newton e Annie Leibovitz. Il tema del calendario, intitolato Refresh and Reveal, si concentra sulla celebrazione del corpo umano, rappresentato in modo autentico e senza filtri. Green ha dichiarato di voler esplorare la bellezza contemporanea, liberando i suoi soggetti da imposizioni e stereotipi.

Il calendario presenta 24 pagine e 12 protagonisti, ritratti in contesti naturali e in studio. Tra i volti noti che hanno posato per Green ci sono l’ex modella Padma Lakshmi, l’attore John Boyega e la star di Bridgerton Simone Ashley. Anche la cantante italiana Elodie è presente, portando un tocco di eleganza e freschezza al progetto.

Un approccio innovativo alla femminilità

Ciò che rende il lavoro di Ethan James Green così speciale è il suo approccio alla femminilità. Ha incoraggiato le sue modelle a esprimere la propria visione di bellezza, permettendo loro di scegliere pose e stylist. Questo metodo ha portato a risultati autentici e coinvolgenti, lontani dal tradizionale male gaze che spesso caratterizza la fotografia di moda.

Green ha affermato: “Il concetto generale di bellezza si è molto ampliato rispetto al passato. Volevo esplorare la bellezza di oggi e proporla in un contesto come il Calendario Pirelli che da sempre la celebra”. Con questa nuova visione, il fotografo non solo celebra la bellezza, ma invita anche a riflettere su come essa venga percepita nella società contemporanea.