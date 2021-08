Sei in ufficio, la sedia è scomoda e non sai più come farti passare il mal di schiena? Beh di servirebbe proprio una bella lezione di yoga! Ah, non hai tempo? Non ti preoccupare, ci siamo qua noi a svelarti 5 piccoli esercizi di yoga che puoi comodamente fare anche in ufficio! In questo modo potrai liberarti di tutte le tue tensioni, alleggerendo lo stress, migliorando la postura e recuperando energie!

Perché dovreste fare esercizi di yoga in ufficio

Quando stiamo seduti ad una scrivania, sia che scriviamo o usiamo il computer, tendiamo ad adottare posture innaturali e gobbe. Questo è normale, dopo un po’ che siamo seduti stiamo scomodi e quindi facciamo dei micro aggiustamenti. Il problema è però che queste cattive abitudini posturali si ripercuotono sulla nostra salute andando a sovraccaricare muscoli ed articolazioni. Per questa ragione ci sentiamo sempre stanchi, talvolta anche più di quando pratichiamo sport!

Tutto quello che ne consegue è un effetto domino.

Il sentirci stanchi influisce sulla nostra concentrazione che a sua volta va a risentire della performance lavorativa. A fine giornata quindi può succedere di sentirsi insoddisfatti per aver “lavorato poco” o “male” creando così un accumulo di stress. Lo stress con il suo rilascio di cortisolo, ha un impatto decisamente nocivo sia a livello di salute mentale che di benessere fisico.

Dunque, è il momento di aggiungere questi 5 esercizi di yoga all’interno della tua routine lavorativa in ufficio.

1. Narice destra tappata e respiro lento, il segreto per liberarci dello stress

Con il pollice della mano destra vai a tappare la narice destra del naso. Una volta fatto, iniziate a respirare in maniera lenta per un paio di minuti. Vi sembrerà stupido e banale, ma così andrete a calmare ansie e tensioni potendo poi continuare la giornata più serenamente.

2. Narice sinistra tappata e respiro lento

Proprio come prima ma ora con la mano sinistra andate a tappare la corrispondente narice, per poi eseguire dei lunghi e profondi respiri. Così andrete a contrastare l’affaticamento e vi sentirete immediatamente più cariche!

3. Schiena dritta e inspira gonfiando la pancia

Nessuno mantiene la postura giusta dopo ore che si è seduti, ma dovete almeno provarci. Quindi ora sedetevi alla scrivania e tenete la schiena dritta, appoggiandola per bene allo schienale della sedia. Successivamente appoggiate le mani sull’addome, per poi inspirare cercando di gonfiare la pancia d’aria il più possibile. Le mani vi serviranno proprio per cercare di capire quando stiate inspirando e quando oltre possiate ancora spingervi. Una volta fatto, dovrete poi espirare spingendo la zona dell’ombelico verso l’interno. Questo tipo di respirazione va ripetuta 10 volte di fila.

Vi donerà un sollievo immediato, donandovi anche una sensazione di benessere. Più volte lo ripeterete, migliore sarà la vostra postura.

4. Dolori al collo? Fletti il busto in avanti stando in piedi

Se invece avete bisogno di alleviare dolori al collo e alla schiena, questo è l’esercizio che fa per voi. Assumete una posizione eretta con gambe e piedi unite. Inspirate profondamente e flettetevi col busto in avanti fino a raggiungere le caviglie. Portate i palmi delle mani dietro le caviglie, come per abbracciarli, la testa dovrà essere all’altezza delle ginocchia. Una volta raggiunta la posizione, mantenetela ed eseguite 5 respiri profondi. Una volta finito, rialzatevi lentamente.

Grazie a questo esercizio avrete srotolato i muscoli della schiena ormai contratti per via della sedentarietà.

5. Addio gambe pesanti

Mantenendoti seduta, porta la caviglia destra sulla coscia sinistra, appoggiandola poco sopra il ginocchio. Inspira profondamente distendendo la schiena, cercando quindi d’allungare la colonna vertebrale. Ora espira piegandoti in avanti verso il ginocchio destro, ricorda di mantenere la schiena distesa nel mentre. Esegui 5 respiri in questa maniera e poi cambia gamba.