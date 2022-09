Eros Ramazzotti, alla fine del concerto in Plaza de Toros a Siviglia, ha detto la sua sulla polemica che ha investito la collega Laura Pausini. L’ex marito di Michelle Hunziker si è schierato con l’artista emiliana, sottolineando che ha fatto bene a non cantare Bella Ciao.

Eros Ramazzotti si schiera con Laura Pausini

Dopo il concerto in Plaza de Toros a Siviglia, Eros Ramazzotti darà il via ad un tour mondiale che lo porterà a toccare città di un certo calibro. Finalmente, dopo anni di stop, il cantante torna a dedicarsi a tempo pieno alla sua musica, pronto a raggiungere i fan che da anni lo seguono da ogni parte del mondo. Al termine dell’esibizione spagnola, però, Eros è stato interrogato da alcuni giornalisti sulla polemica che ha coinvolto Laura Pausini.

Come fatto da Simone Cristicchi, anche lui si è schierato dalla parte della collega.

Le parole di Eros Ramazzotti

Ramazzotti, senza peli sulla lingua, ha affermato:

“La canterei? No, è una canzone troppo politica. (…) No dai, non è che Bella ciao sia troppo politica. Secondo me Laura ha fatto bene. In questo periodo non dobbiamo cantare canzoni né di destra né di sinistra né di centro. Non facciamo politica, facciamo musica”.

Eros ha scherzato un po’, cercando di smorzare un po’ la polemica.

In ogni modo, ha ammesso che la Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao.

Eros Ramazzotti si tira fuori dalle polemiche

“Bisogna parlare di musica, noi facciamo musica“, ha ribadito Eros per tirarsi fuori da ogni tipo di polemica. Il suo tour mondiale toccherà ben 70 località e lui non ha intenzione di farsi distrarre da argomenti che non hanno a che fare con il suo lavoro. Ad interessarlo è il suo nuovo album Battito infinito e, come direbbe il compianto Franco Califano, tutto il resto è noia.