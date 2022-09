Eros Ramazzotti ha scelto Siviglia per lanciare il suo nuovo album Battito Infinito. La canzone che dà il titolo al disco è stata scritta in parte dalla figlia Aurora, per cui il duetto era molto atteso. I fan, neanche a dirlo, sono andati in estasi.

Eros Ramazzotti duetta con la figlia Aurora

Il nuovo album di Eros Ramazzotti, Battito Infinito, è uscito nei negozi in contemporanea con il primo concerto che apre un tour mondiale. La data zero è andata in scena nella bellissima Plaza de Toros di Siviglia, dove l’artista è apparso sul palco in compagnia della figlia Aurora. E’ stata lei, infatti, a scrivere parte del testo della canzone che dà il titolo all’album.

Le prime parole di Aurora Ramazzotti

Aurora, emozionata per il debutto come autrice, ha dichiarato:

“Ho un sacco di canzoni nel cassetto. L’idea è stata di mio padre. È sempre stato molto protettivo nei miei confronti: quando ho iniziato a muovere i miei primi passi nel mondo dello spettacolo era un po’ spaventato, voleva proteggermi. Ma un giorno mi ha detto: ‘Vieni a trovarmi in studio'”.

Così è nata Battito Infinito, la canzone che ha visto padre e figlia duettare a Siviglia, davanti ad un pubblico di 6 mila spettatori.

Eros e Aurora mandano in visibilio Siviglia

Eros e Aurora, padre e figlia, uniti nella vita come nel lavoro: questo è stato il pensiero che i fan hanno avuto nel vederli duettare sulle note di Battito Infinito. La baby Ramazzotti, che dovrebbe essere incinta del primo figlio, ha così descritto il nuovo album del genitore:

“Papà ha scritto tutto l’album in quarantena, peraltro dopo una separazione. C’è dentro un senso di rinascita sia personale che collettiva, quella sua come uomo e quella dell’umanità dopo la pandemia”.

Il tour di Eros toccherà 70 città in tutto il mondo: la prossima tappa, fissata per il 30 ottobre, è quella di Los Angeles.