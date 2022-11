Elodie, la sorella Fey si laurea: “Brava amore mio”

Fey, la sorella di Elodie, si è laureata in Economia Aziendale. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi, felice come non mai, ha condiviso con i fan il grande traguardo della familiare.

Elodie: la sorella si è lauerata

Grande festa in casa di Elodie Di Patrizi: sua sorella Fey si è laureata in Economia Aziendale.

Stando a quanto si apprende dai loro profili Instagram, la ragazza ha discusso la tesi online, nella comodità della sua casa. Dopo la proclamazione, tutta la famiglia si è spostata a festeggiare in un casale, dove Fay ha tenuto un discorso per i genitori e gli amici.

Il messaggio di Elodie per la sorella

Elodie, a didascalia di una foto che ritrae la sorella con la classica corona di alloro, ha scritto:

“Brava amore mio”.

Un messaggio breve, ma che trasuda soddisfazione da tutti i pori. L’ex talento di Amici è fiera della sorella, anche perché lei non ha potuto portare a termine gli studi. Mentre Fey studiava all’università, è riuscita a mantenersi grazie ad un umile lavoro presso un locale di Roma.

Elodie molla Iannone per Fey

In un’occasione così importante come la laurea della sorella, Elodie non sarebbe mai potuta mancare. E’ per questo, forse, che ha mollato Andrea Iannone in Svizzera e si è recata a Roma dalla sua famiglia.

Perché l’ex pilota non l’ha accompagnata? Al momento, non è dato saperlo. Magari era con lei e la cantante ha preferito non immortalarlo, chi può dirlo?