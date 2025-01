Un amore inaspettato

Elodie, la talentuosa cantante romana, si è recentemente aperta in un’intervista a La Repubblica, rivelando dettagli intimi sulla sua vita sentimentale e professionale. La sua relazione con il pilota Andrea Iannone è diventata un argomento di grande interesse per i fan e i media. La cantante, che parteciperà a Sanremo 2025 con il brano “Dimenticarsi alle 7”, ha confessato di essere rimasta colpita da Iannone fin dal primo incontro. “Dopo due giorni ero già perdutamente innamorata”, ha dichiarato, sottolineando la stabilità che ha trovato accanto a lui.

Affinità e differenze

Elodie ha descritto la loro relazione come un mix di somiglianze e differenze: “Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci”. La cantante ha espresso la sua convinzione nell’amore, sottolineando l’importanza di avere accanto persone gentili e capaci di far ridere. “Andrea ha queste doti e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo”, ha aggiunto, rivelando quanto sia prezioso per lei il legame che hanno costruito.

Riflessioni sul sesso e sull’amore

In un passaggio particolarmente toccante, Elodie ha condiviso i suoi pensieri sulla prima esperienza sessuale, descrivendola come un momento di imitazione piuttosto che di vero desiderio. “Oggi sono molto meno cinica di quanto non fossi da ragazza, ora mi sento romantica”, ha affermato, evidenziando come la maturità abbia cambiato la sua percezione dell’intimità. “Alla fine è quello che ci metti a rendere il sesso incredibile. Altrimenti è ginnastica”, ha concluso, mettendo in luce l’importanza dell’emozione e della connessione.

Il successo e la sua fugacità

Elodie ha anche riflettuto sulla natura effimera della fama e del successo. “La fama arriva e se ne va, il successo arriva e se ne va”, ha detto, mostrando una consapevolezza profonda riguardo alla sua carriera. “Oggi stiamo dritti e domani ci ritroveremo orizzontali”, ha aggiunto, esprimendo il desiderio di godere di questo periodo felice, pur sapendo che potrebbe finire. “Speriamo il più tardi possibile però, se dovesse finire domani mi roderebbe tanto”, ha concluso, lasciando trasparire la sua vulnerabilità e il suo amore per la vita.