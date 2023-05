L’attore Elliot Page, conosciuto per essere stato il protagonista del film di successo Juno e della serie-tv Umbrella Academy, ha scelto di intraprendere il percorso di transizione e ora, dopo il coming out, dichiara di «esistere». Page ha subito ovviamente diversi interventi chirurgici, che lo hanno portato ad avere un prima e dopo di grande impatto, come bene si può immaginare.

Elliot Page: l’attore prima e dopo la chirurgia

Elliot Page finalmente ha ritrovato la pace e la serenità che meritava. L’attore transgender, se bene ricordate, aveva postato una prima foto dopo l’intervento con tanto di sorriso smagliante e soddisfazione palpabile. «La chirurgia ha completamente trasformato la mia vita dopo l’inferno totale della pubertà», aveva dichiarato l’attore gli attimi immediatamente successivi l’intervento. Insomma, un grande traguardo che lo ha portato a essere chi è senza più paure e senza più vergogna.

Il prima e dopo la chirurgia dell’attore di Juno è grande: la decisione del cambio di genere l’ha maturata nel periodo del lockdown, riflettendo giorno e notte sulle sue sensazioni e su come, davvero, avrebbe voluto vivere da lì a per sempre.

Elliot Page si è affidato al mondo della chirurgia estetica-plastica per cambiare genere, proprio come aveva dimostrato quella foto, diventata virale, in cui si mostrava a petto nudo con i segni delle cicatrici. «L’intervento per la rimozione del seno mi ha salvato la vita», disse per l’occasione tanto attesa e desiderata. L’intervento a cui l’attore si è sottoposto è un primo grande passo che gli ha concesso la libertà e una buona dose di serenità. La vita di Page è stata colpita da grandi momenti di difficoltà e di dubbi: non riconoscersi nel corpo in cui si nasce provoca non poche sofferenze, sia a livello fisico, sia a livello psicologico. Eppure, dopo tanto buio, Elliot Page è riuscito a trovare la sua stabilità.

Elliot Page: nuova vita per l’attore dopo la chirurgia

Elliot Page ha affrontato un duro percorso di transizione che lo ha portato ad abbandonare il suo genere di nascita e viverne uno del tutto nuovo, quello che fondamentalmente ha sempre vissuto, anche se non in modo “esplicito”.

Dopo il coming out, l’attore di Umbrella Academy non era però ancora completamente contento. Gli mancava qualcosa, voleva fare qualche passo in avanti per sentirsi completo. Ed è lì che la chirurgia è arrivata in suo aiuto, dopo mesi e mesi di ripensamenti e di interrogativi fatti davanti allo specchio. Grazie a quella mastectomia Elliot Page ha acquisito la felicità che cercava da tempo e il suo cambiamento estetico ha finalmente avuto un senso per la sua anima: