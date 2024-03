Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Nathan Falco, ha cambiato colore di capelli. E’ diventato biondo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul nuovo hair look del ragazzo.

Elisabetta Gregoraci, il figlio Nathan Falco si fa biondo

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Nathan Falco, ha cambiato hair look, sfoggiando un nuovo colore di capelli. E’ stata la stessa Gregoraci ha pubblicare sul suo profilo ufficiale di Instagram la foto che ritrae il figlio con il nuovo colore di capelli, ovvero un bel biondo. Abituati a vedere Nathan con i capelli scuri, ecco che il ragazzo sorprende tutto sfoggiando un nuovo colore. In particolare il ciuffo è stata trattato con la decolorazione, diventando appunto biondo. Ecco cosa ha scritto la Gregoraci sulla sua storia: “avvistato un biondino in casa”. In occasione quindi del compleanno, ieri infatti Nathan ha compiuto 14 anni, ecco il nuovo colore di capelli.

Nathan Falco compie 14 anni

Come abbiamo appena visto, Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha cambiato hair look, dicendo per il momento addio alla chioma scura per un bel biondo. Il 18 marzo Nathan ha compiuto 14 anni. Elisabetta Gregoraci ha voluto dedicare un lungo post su Instagram per il compleanno del figlio, con una carrellate delle foto più belle di loro due insieme. Ecco cosa ha scritto la showgirl: “da ormai 14 anni il 18 marzo porta in me una emozione senza eguali. Oggi ti guardo, vedo quanto sei cresciuto, vedo il nostro legame cambiare forma ma rimanere saldo e indissolubile, vedo tutte le tappe che abbiamo condiviso e vedo quello che sono diventata io grazie a te. Hai saputo rendermi la vita meravigliosa, perché in fondo la mia fortuna è stata ed è ogni giorno averti. In tutto quello che vorrai fare, io sarà sempre a fianco a te. Buon compleanno vita mia. Ti amo Nathan”. Elisabetta Gregoraci è una mamma molto presente per il figlio, il loro è davvero un bellissimo rapporto. Elisabetta sa essere però anche molto severa, in particolare per quanto riguarda l’educazione e la scuola. Nathan Falco, nonostante la giovanissima età, sotto la guida del padre è già diventato CEO di Billionaire Society NFT, ovvero una azienda che si occupa del metaverso e alcuni dicono che voglia aprirsi anche a nuove attività imprenditoriali. Ciò ha portato a critiche, per il fatto di poter fare tutto ciò solo per merito del padre. E’ stato lo stesso Briatore ha spegnere la polemica asserendo che suo figlio è capace e intelligente. Nathan, comunque, ha tutta la vita davanti per realizzare tanti progetto lavorativi. Nonostante la separazione, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno sempre mantenuto un buon rapporto, soprattutto per il bene del figlio, anzi spesso partecipano insieme a degli eventi, oltre a crescere in maniera congiunta il figlio.

