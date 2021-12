In vista delle festività Natalizie Elisabetta Gregoraci ha trascorso un weekend insieme all’ex marito, Flavio Briatore, e al figlio Nathan Falco. A seguire l’imprenditore e suo figlio sono partiti per il Kenya, ma faranno ritorno per le feste di Natale.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Nonostante si siano separati ufficialmente nel 2017, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continuano a mantenere un buon rapporto e la showgirl ha trascorso insieme all’ex marito e a suo figlio un weekend all’insegna del relax e del divertimento. A seguire Briatore è partito per un viaggio di lavoro per il Kenya portando con lui Nathan Falco ma, come di consueto, i due faranno ritorno per la Vigilia di Natale, che trascorreranno insieme a Elisabetta Gregoraci e al resto della loro famiglia.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: Nathan Falco

La showgirl non ha mai fatto segreto di aver mantenuto col suo ex marito un rapporto pacifico per il bene del figlio Nathan. I due sono rimasti a vivere in case vicine a Monte Carlo, così che Nathan Falco possa trascorrere la maggior parte del suo tempo in compagnia di entrambi i genitori. “Il mio tutto”, ha scritto Elisabetta Gregoraci nella didascalia a un tenero scatto in cui è ritratta insieme a suo figlio.

Elisabetta Gregoraci: la separazione

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono detti ufficialmente addio nel 2017. La showgirl non ha fatto segreto di aver sofferto molto a causa di alcuni atteggiamenti del marito: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa”, aveva affermato, e ancora: “Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”.