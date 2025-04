Il gossip sulla rottura

Negli ultimi giorni, i media hanno riportato notizie di una presunta rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. Alcuni settimanali hanno addirittura affermato che la relazione fosse giunta al termine. Tuttavia, le ultime immagini provenienti da Los Angeles sembrano raccontare una storia diversa, suggerendo che la coppia potrebbe essere ancora insieme.

Ritorno a casa e momenti di famiglia

Elisabetta, dopo un viaggio di lavoro a Milano, è tornata nella sua splendida casa a Los Angeles, dove ha ritrovato la sua adorata figlia Skyler Eva, di 9 anni, e il cane Josie, adottato da Georgian. Questo scenario familiare fa pensare che il campione di kickboxing sia ancora presente nella vita di Elisabetta, condividendo momenti quotidiani insieme. La loro relazione, che dura da oltre due anni, sembra quindi resistere alle voci di crisi.

Georgian e la sua nuova passione

Georgian, che si è trasferito negli Stati Uniti a fine agosto per evitare una relazione a distanza, non è stato avvistato in foto con Elisabetta sui social, ma le sue IG Stories mostrano la sua passione per il surf, immortalando la spiaggia di Malibù. Questo potrebbe indicare che, nonostante le speculazioni, la loro relazione continua a prosperare. Elisabetta, nota per la sua riservatezza, ha scelto di non commentare le voci infondate riguardo a presunti tradimenti o incompatibilità caratteriali.

Un amore che resiste alle difficoltà

In un mondo dove il gossip può facilmente travolgere le vite delle celebrità, la coppia sembra mantenere un certo riserbo. Le immagini e le storie condivise sui social suggeriscono che, nonostante le voci di rottura, l’amore tra Elisabetta e Georgian potrebbe essere più forte che mai. La loro capacità di affrontare le difficoltà e di rimanere uniti è un segnale positivo per i fan che sperano in un lieto fine per questa storia d’amore.