Il ritorno sulla scena

Eleonora Abbagnato, una delle ballerine più apprezzate d’Italia, è tornata a calcare le scene con lo spettacolo Les Etolies al Teatro degli Arciboldi di Milano. La sua passione per la danza è palpabile, e in un’intervista a Grazia, ha condiviso i suoi pensieri riguardo alla carriera e alla vita familiare. Con un sorriso, racconta di come la danza rappresenti per lei non solo un lavoro, ma una vera e propria vocazione.

Una famiglia allargata

Eleonora è madre di due bambini, Julia e Gabriel, rispettivamente di 12 e 9 anni, avuti dal marito Federico Balzaretti. Ma la sua famiglia è ancora più grande, poiché vive con lei anche Lucrezia e Ginevra, le figlie di Balzaretti da una precedente relazione. La ballerina ha recentemente parlato delle sfide di crescere due adolescenti non biologiche, esprimendo la sua preoccupazione per il loro benessere e la responsabilità che sente nei loro confronti. “Sentivo ancora più forte la responsabilità perché Lucrezia e Ginevra non erano mie figlie”, ha dichiarato, chiarendo che non intendeva sminuire il suo ruolo di madre.

Il legame con il marito

Il legame tra Eleonora e Federico è solido e profondo. Sposati dal 2011, condividono valori simili e una dedizione alla famiglia che li unisce. “Abbiamo due caratteri simili, siamo due grandi lavoratori”, spiega Eleonora, sottolineando come entrambi affrontino le difficoltà con determinazione. La ballerina è colpita dal fatto che il marito fosse un padre single con due bambine piccole, un aspetto raro nel mondo del calcio. “Mio marito è sempre stato legatissimo alle figlie, attento e premuroso”, aggiunge, evidenziando l’importanza della figura paterna nella vita delle ragazze.

La passione per la danza e il futuro delle figlie

A gennaio, Eleonora riprenderà la tournée di Giulietta, dove avrà la gioia di ballare insieme alla figlia Julia. “Julia è molto sveglia, una grande lavoratrice”, afferma con orgoglio, raccontando aneddoti divertenti su come la figlia la corregga durante le prove. Eleonora è consapevole che la danza potrebbe diventare il futuro di Julia, ma rispetta la sua scelta. “Vedremo se danzare diventerà il suo lavoro: è una scelta che spetta a lei”, conclude, riflettendo sulla differenza tra lei e la figlia: “E’ molto più studiosa di me”.