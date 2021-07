Non tutti riescono a fare della propria passione un lavoro, ma Elia Viviani si c’è riuscito. Il suo grande amore per la bici e la pista gli hanno regalato non solo un sacco di premi ma anche l’amore della sua vita.

Elia, ciclista professionista di origine veneta, è stato selezionato come portabandiera della nazionale durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ora però concentriamoci su Elena Cecchini, su chi è, cosa fa, quanti anni ha e da quanto stanno insieme.

Chi è Elena Cecchini

Elena Cecchini, classe 92, è anche lei una ciclista professionista. Nata a Udine, ora vive col compagno Elia a Vallese di Oppeano, nella provincia di Verona, dove lui, con la famiglia, possiede un negozio di biciclette.

Anche Elena, come Elia, si fa valere sulla piste ottenendo infatti, per ben tre anni di fila, il titolo di campionessa italiana nella categoria élite. Inoltre, quando apparteneva alla categoria under23, ha portato a casa una medaglia d’Argento agli Europei su strada. Il suo team di appartenenza è il Team SD Worx ma è anche associata alle Fiamme Azzurre.

La storia d’amore tra i due è segnata dalle molte passioni comuni che condividono.

L’amore per la bici e, come lo sport può suggerire, adorano stare all’aria aperta. Inoltre, entrambi adorano gli animali, infatti si tengono appunto compagnia con il loro bulldog francese Attila. Sui loro profili social, quando non vediamo una bici, troviamo Attila, talvolta anche a bordo strada per una bacino d’incoraggiamento!

La loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele da 9 anni. Lei 29 anni, lui 32 ancora non pensano ad allargare la famiglia, o meglio non sappiamo se abbiano o no intenzioni future. Sicuramente il loro lavoro, che richiede ore intense di allenamento, dovrebbe giungere ad un termine, almeno per Elena, qualora decidessero d’intraprendere questa strada. Nel caso, sembra già essere pronta l’alternativa “tranquilla” con il negozio di biciclette.