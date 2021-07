Continua a crescere l’orgoglio rosa attorno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per le atlete italiane. Per celebrare le atlete azzurre Barbie ha creato, con Italia Team ed EA7 Emporio Armani tre bambole uniche e sportive. Dopo i Giochi, saranno messe all’asta per beneficienza.

Barbie alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Come anticipato saranno tre le bambole One-of-a-kind che voleranno verso Casa Italia a Tokyo, ma per il momento ne è stata svelata una sola. Si tratta di un modello che indossa la divisa dell’Italia Team disegnata da Emporio Armani, con una grafica omaggio alla cultura giapponese. Sulla felpa spicca il Sol Levante, simbolo del Giappone per eccellenza, ma rivisitato con i colori del tricolore.

La scritta “Italia”, invece, è realizzata con caratteri che ricordano la scrittura Kanji e con riferimenti al Torii, tradizionale portale d’accesso a un luogo sacro. Le altre due bambole saranno rivelate nel corso delle competizioni femminili.

Un progetto inclusivo

Anche se non conosciamo ancora l’aspetto di tutte le Barbie, queste rappresentano una capsule collection che punta sull’inclusività e l’unione. Sono temi cari sia a Emporio Armani, partner del Comitato Italiano Paralimpico, che a Barbie, che negli ultimi anni ha realizzato bambole che promuovessero diversità ed inclusività.

Quando rientreranno in Italia questa limited edition sarà poi messa all’asta, per sostenere FIAGOP, la federazione che supporta i bambini malati di tumore e leucemia, lavora per garantire il diritto alla salute e alla buona qualità di vita e assicurare alle famiglie il sostegno necessario. La bambola più celebre al mondo ha di nuovo una missione importante.

Barbie, bambola ispiratrice

Fin dal 1959 Barbie ha avuto come obiettivo quello di ispirare il potenziale insito in ogni bambina. Oltre alle numerose carriere lavorative rappresentate, la bambola non è nuova neanche al mondo dello sport. In oltre 60 anni è passata dagli outfit di aerobica in stile Jane Fonda, alla versione giocatrice di calcio e sino ai panni di sciatrice olimpica. Fra le varie Role Model Barbie ha dedicato anche due bambole a Milena Baldassarri e Bebe Vio, per aiutare ogni bambina a credere nei propri sogni sportivi.