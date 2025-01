Un omaggio alla tradizione siciliana

La recente sfilata di Dolce & Gabbana, tenutasi nel magnifico Hôtel de la Marine di Parigi, ha rappresentato un vero e proprio tributo alla cultura siciliana. Gli stilisti, Stefano Gabbana e Domenico Dolce, hanno voluto portare nella capitale francese l’essenza della loro terra natale, celebrando dieci anni di creazioni di alta moda. La sfilata, pur mantenendo un’atmosfera di sobrietà rispetto ai fasti abituali, ha messo in risalto la loro maestria artigianale e il profondo legame con la Sicilia.

Il nero: simbolo di eleganza

Uno dei temi centrali della collezione è stato il colore nero, considerato il simbolo per eccellenza dell’eleganza siciliana. Gabbana e Dolce hanno spiegato che, per distinguersi dall’impareggiabile gusto parigino, hanno scelto di rimanere fedeli a se stessi, utilizzando il nero come contrappunto allo chic della capitale. La sfilata ha presentato una varietà di silhouette, da quelle più sottili e sensuali a quelle voluminose e sontuose, tutte caratterizzate da intricati ricami e dettagli barocchi.

Un’esperienza sensoriale unica

La sfilata si è trasformata in una vera e propria esperienza sensoriale, con modelle che hanno sfilato come in una processione devozionale, indossando abiti che richiamavano la tradizione siciliana. Le vedove nere, le femme fatale e le civettuole ingenue hanno dato vita a un racconto visivo che ha catturato l’attenzione degli ospiti. Tra i partecipanti, nomi illustri come Carla Bruni-Sarkozy e Catherine Deneuve hanno reso omaggio agli stilisti, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e celebrazione.