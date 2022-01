Volete eliminare qualche chiletto accumulato durante le feste? Dovete fare più sport! Avete bisogno di sgombrare la mente dai pensieri? Dovete fare più sport! Studiate o avete un lavoro sedentario? Anche in questo caso il consiglio è quello di fare tanto sport.

Insomma, le più pigre non saranno contente di sentirselo ripetere per l’ennesima volta, ma qualche oretta dedicata all’attività fisica è l’unica soluzione valida per mantenersi sempre in forma e in salute. Fortunatamente per loro però, non è necessario trasformarsi in atlete provette: basta anche solo una camminata!

Dimagrire camminando? Si può!

Come dicevamo, se lo sport non è proprio il vostro forte sappiate che non avete più scuse: camminando infatti si possono ottenere tantissimi benefici e si può anche dimagrire!

Nello specifico si parla di fitwalking ovvero quella disciplina che unisce la normale camminata a una tecnica che consente di attivare tutto il corpo e anche di perdere peso.

Pronte a scoprirne qualcosa in più?

Tutto l’occorrente per il fitwalking

Se l’idea di dimagrire camminando vi incuriosisce e vorreste provare, non vi resta che procurarvi l’occorrente per una camminata confortevole e davvero efficace.

Prima di tutto vi serviranno le scarpe adatte con suole flessibili e tallone smussato per controllare l’appoggio. Se il periodo è quello invernale poi, non dimenticatevi indumenti termici come fuseaux e magliette a dolcevita.

In ultimo, ma non certo per importanza, non vi resterà altro da fare che scegliere dove andare a camminare, che sia un parco, il lungomare, il lungolago o comunque una strada non troppo soggetta al traffico l’importante è che vi faccia sentire a vostro agio. Meglio ancora se conoscete già il percorso.

Quanti km bisogna percorrere per dimagrire camminando

Una volta pronte non vi resterà che iniziare! Ricordatevi però che non bisogna strafare, ma soprattutto se non siete allenati, sarà necessario iniziare gradualmente per dare il tempo al vostro fisico di abituarsi. Per le prime camminate basteranno una ventina di minuti al giorno che arriveranno ad un’oretta non appena vi sentirete pronte.

Anche il passo dovrà essere abbastanza sostenuto per ottenere risultati. Quando si parla di fitwalking infatti si intende la camminata veloce e vuol dire mantenere un’andatura di almeno 6km/h, che potrebbero aumentare per le più determinate. Per quanto riguarda l’orario non esiste un’indicazione precisa, dipende ovviamente da quelli che sono i vostri impegni, l’importante comunque è allenarsi. Per le più sportive, o per chi ci ha semplicemente preso gusto, il fitwalking inoltre può essere abbinato ad altri sport.

I benefici della camminata: non solo la perdita di peso

Il metabolismo non potrà che giovare di tutti i benefici derivanti dalla camminata. Oltre alla perdita di peso infatti potrete tenere sotto controllo alcune patologie e noterete un notevole miglioramento anche nel vostro tono muscolare.

Per non parlare del miglioramento del vostro stile di vita che da sedentario diventerà più dinamico influendo anche sulla vostra psiche. Un buon allenamento infatti aiuta a migliorare anche l’umore! Vi sentite stanche e sopraffatte? Resistete alla tentazione di buttarvi sul divano e dedicatevi ad una bella e sana camminata. Ve lo assicuriamo, dopo vi sentirete come rigenerate!