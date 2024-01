Detergente intimo solido: come si usa?

Come si usa il detergente intimo solido? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Detergente intimo solido: perché sceglierlo?

Si sente sempre più spesso parlare di detergenti solidi, anche perché, al giorno d’oggi, si è molto più attenti alla sostenibilità ambientale. Non solo quindi le classiche saponette, ma anche shampoo, detergenti per viso e corpo e anche diversi cosmetici in versione solida. Le saponette e i detergenti solidi sono però diversi tra loro, per via del processo produttivo. Le saponette sono infatti prodotte attraverso un processo di saponificazione che conferisce ph basico al prodotto, mentre i detergenti solidi sono formulati con sostanze tensioattivenaturali e con una bassissima percentuale di acqua. Il risultato è un sapone solido con un ph che va tra i 5.5 e i 7, e per questo può essere utilizzato in diverse parti del corpo, comprese le parti intime. I detergenti solidi quindi idratano e proteggono la pelle, oltre a essere il linea con il concetto di sostenibilità ambientale. I detergenti solidi sono infatti realizzati con materie prime e ingredienti 100% naturali, come per esempio oli essenziali e burri vegetali. La loro formulazione è inoltre “zero waste“, ovvero zero sprechi, limitando così la produzione di plastica. Tra i detergenti solidi ci sono quelli per il viso, per il corpo e anche quelli intimi, che sono la soluzione green per l’igiene intima quotidiana. I detergenti intimi si trovano a vari ph a seconda delle necessità e, inoltre, sono arricchiti con sostanze naturali, quali per esempio la calendula, che ha un’azione emolliente e lenitiva.

Quindi, ecco di seguito i motivi per cui scegliere un detergente intimo solido:

Zero waste: anche durante il processo produttivo non ci sono sprechi.

anche durante il processo produttivo non ci sono sprechi. Biodegradabili : non contengono sostanze che possono danneggiare l’ambiente, come per esempio silicone o solfati.

: non contengono sostanze che possono danneggiare l’ambiente, come per esempio silicone o solfati. Plastic free: niente plastica, le confezioni sono di carta.

niente plastica, le confezioni sono di carta. Formulazioni naturali: nella maggior parte dei casi i prodotti sono realizzati al 100% con sostanze naturali.

nella maggior parte dei casi i prodotti sono realizzati al 100% con sostanze naturali. Impiegano poche risorse idriche: contengono poca acqua, permettendone quindi il risparmio e così hanno bisogno di meno conservanti poiché la probabilità di contaminazione è bassa.

Detergente intimo solido: come si usa?

Come abbiamo appena visto, sono tanti i motivi per i quali scegliere un detergente intimo solido che, come abbiamo visto, non solo non ha nulla da invidiare rispetto a uno liquido, ma anzi è pure più sano, ma aiuta anche il pianeta. In commercio ce ne sono davvero tantissimi disponibili ma, una volta acquistato il detergente solido intimo, come si usa? Vediamolo adesso insieme:

Per prima cosa bisogna strofinare il detergente intimo solido tra le mani inumidite al fine di creare una schiuma.

Una volta creata la schiuma si possono detergere le parti intime .

. Infine risciacquare con cura.

Una volta usato il detergente intimo, è importante farlo asciugare per bene prima di ritirarlo nella scatola. Su ogni confezione comunque solitamente c’è sempre scritto sia il modo in cui si utilizza il detergente intimo, sia come conservarlo al meglio.

